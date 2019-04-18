«Пни ее в спину»: родители детей, которые пострадали в школе Хворостянки, написали письмо в Комитет солдатских матерей России

История с избиением ребенка в школе в селе Хворостянка Самарской области продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, местная жительница Найпа Алгалиева рассказала журналистам, что ее сыну Азату в школе сломали нос и запретили соообщать о драке и вызывать «скорую». По мнению родительницы, это уже школьная система. Кроме того, Найпа упомянула и то, что классная руководительница сына заставляла женщину убираться у нее дома в обмен на хорошие оценки.

С тех пор об истории Найпы написало не одно СМИ, правда, эффекта, по словам женщины, никакого. Тогда родители других детей, пострадавших в школе, стали рассказывать свои истории.

Найпа Алгалиева. Допросы с пристрастием

С 11 по 14 марта, как только семья Алгалиевых вернулась с «Пусть говорят», их, по словам Найпы, атаковали сотрудники полиции Хворостянского района с допросами. Даже Олю, мою сестру-инвалида с умственной отсталостью, пытались допросить. Сотрудники полиции предлагали отказаться от показаний для «Таких дел». Их интересовали сведения об этом благотворительном фонде.

- 21 марта мы встретились с главой Хворостянского района Виктором Маховым и рассказали обо всем, что происходит в школе уже 12 лет, - рассказывает Найпа. – Да только за последние полгода произошло 3 случая, в которых пострадали дети. Махов ответил: у него нет полномочий наказывать директора школы.

Теперь Найпе Алгалиевой предлагают заключить мировое соглашение. В нем школа и мама Кирилла, который избил Азата, признают свою вину и предлагают выплатить 46 тысяч рублей в качестве компенсации от родителей нападавшего и 15 тысяч рублей от школы.

Ольга Обухова, классный руководитель АзатаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Про увольнение директора и Ольги Васильевны Обуховой , классной руководительницы Азата, даже речи не идет. Я боюсь, что как только пойду на мировую, жизнь Азата снова станет невыносимой. А сейчас ему преподают дополнительные занятия, - делится Найпа. – Ко мне директор школы Савенкова подсылает учителей, чтобы они меня уговорили подписать соглашение. Мол, из-за меня будут невиновных педагогов увольнять… Мне не нужны деньги и месть. Я хочу добиться справедливости, чтобы ответили директор Савенкова и учитель Обухова. А еще они выложили видео с моим ребенком на сайт школы. Я жаловалась на это.

Свои истории в обращении к Комитету-совету солдатских матерей России рассказали и другие родители детей, которым в школе сломали психику.

Нина Туркина. Запрет на дополнительные занятия

Сын Нины Туркиной Влад попал в ситуацию, похожую на историю Азата. Третьеклассник Влад врезался в Егора, когда бежал по коридору. Егор повалил его на пол и начал избивать. Уроки вместо учителя в тот день вела библиотекарь. Она выдала Владу мокрую тряпку и сказала приложить к лицу. Урок продолжился. Когда Влад возвращался из школы домой, он упал на мосту. Домой его отвезла прохожая.

- Влад пропустил много занятий после этого случая. Я обратилась к заместителю директора Воробьевой, попросила позаниматься с ребенком дополнительно. Она отказала, - рассказывает Нина Туркина. – Ребенок боится идти в школу: Егор подстерегает его на лестничной клетке, в школьном туалете разыгрывает непристойные сцены в его адрес. Видимо, директор Савенкова не собирается урегулировать конфликт. С Егором не ведется никакая работа.

Валентина Курова. Увольняют из-за ток-шоу

Валентина Курова работала в школе учителем рисования. Милена училась в начальной школе, когда кто-то написал губной помадой педагога на зеркале «Война». С того дня началась настоящая война.

- Учитель начальных классов Лидия Терехова обвиняла в случившемся несколько детей, которых она невзлюбила. В этот список попали и моя дочь, - пишет в письме Валентина. – У девочки начался стресс. Я хотела защитить своего ребенка и обратилась к директору Савенковой. После этого для моей дочки начался кошмар. Родителей заставляли собирать подписи за перевод Милены в другую школу. Намекали: их детям еще экзамены сдавать. Родители на третьем собрании извинились передо мной и собрали подписи. Всех настроили против Милены. В итоге у девочки начались проблемы с речью, она заикалась долго.

Валентина перевела дочь в другую школу, там Милену буквально вернули к жизни. Но школа была слишком далеко, пришлось вернуться в хворостянскую.

Найля (слева), сестра Азата, вместе с мамойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Она снова стала замыкаться, - вспоминает Валентина Курова. – Однажды на уроке литературы она замолчала, а учитель предложила позади сидящему ученику пнуть ее в спину, что «она взяла разгон». С тех пор учителем я больше не работаю. Сопровождаю детей из других районов в школу. Перед тем, как поехать на «Пусть говорят», написала заявление о предоставлении двух дней отпуска. Заявление спокойно подписали. Но после того, как узнал, что я была на ток-шоу, сказали, что приказа не было и грозятся уволить.

Ольга Курова. Ребенка выгнали на мороз

Данила Анипченко получил травму во время физкультуры. Мальчик со сломанной рукой в тридцатиградусный мороз ждал маму, но никто не вызвал ем скорую.

- Данила споткнулся на физкультуре, упал и сломал руку. Сказал, что о щель споткнулся. Медсестра вывела ребенка на крыльцо, чтобы, видимо, проблем не было. Вот он стоял ждал меня. Учителям нет дела до детей.

ОФИЦИАЛЬНО

Татьяна Козлова, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области:

- Я в курсе ситуации. Когда все это произошло, через некоторое время у меня на приеме была мама вместе с дочерью. Она обрисовала ситуацию. Я обратилась в региональный Минобрнауки и правоохранительные органы, чтобы провели проверку. Педагогу сделали дисциплинарное наказание, обидчика поставили на учет. Но эта ситуация получила дальнейшее развитие. Ее представили на федеральном канале. Если вы смотрели это шоу, то ситуация не совсем однозначная, как она излагается заявителями и каждой из сторон. Проводится дополнительная проверка в отношении действий руководства администрации для того, чтобы ситуация выравнивалась. Все стороны завели ее в тупик. Надо всем поставить точку и говорить конструктивно. Пока эту точку не готов поставить никто.

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