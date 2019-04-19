Танцы, цирк и народники: продолжается фестиваль творческих сотрудников компании «Роснефть»

Каждый день фестиваля расписан для участников буквально по минутам – завтраки и обеды, экскурсии по городу и репетиции, мастер-классы и конкурсные выступления. Второй день был посвящен эстрадно-цирковому жанру (и среди нефтяников, как выяснилось, многие в детстве мечтали стать воздушными гимнастами и клоунами), народному вокалу и хореографии – эстрадной и народной. Перед началом очередного концерта Наталья Подольская и Левон Оганезов устроили «разбор полетов» тем, кто этого хотел – проанализировали вокальные выступления, увиденные накануне. Не жалели ни комплиментов, ни критики, выдали правдивые рецензии: кто спел фальшиво, а кто - до мурашек.

Программу второго конкурсного дня открыли артисты оригинального жанра. Сотрудники «Роснефти» и их дети летали под потолком зала, ходили на ходулях, показывали клоунады, жонглировали коромыслами – скучно это точно не было. Потом сцена отошла «народникам» - сольные и коллективные вокальные выступления в этой номинации традиционно вызывают у зала восторги прилив патриотизма. Русские березы, деревенские завалинки, гармошки, балалайки, туески с малиной, кузовки с грибами и бурые медведи - все это здесь незримо (а порой и наяву) присутствовало. Какой же русский не любит народной песни?

Михаил Замулин и Владимир Ковалев (СНПЗ)Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В этом году я приехал с Яренскими напевами, - поделился сотрудник Сызранского НПЗ Михаил Замулин, в прошлом году занявший первое место. – Очень люблю петь - все свободное время занимаюсь вокалом, с 14 лет (теперь мне 30). Многие спрашивают, почему стал нефтепереработчиком, если так нравится петь? А Левон Саркисович (Оганезов) однажды, когда я спросил его как пробиться на большую сцену, сказал: «Миша, все хотят на сцену. А кто же работать будет?»

Когда все песни были спеты, сценой всецело завладели люди, которые умеют и любят танцевать. Хореография царствовала: эстрадные танцы были оригинальны и свежи, народные – колоритны. Великолепный ирландский, казахский, башкирский, русский, румба и даже танец некрасовских казаков – который, оказывается, на казачий похож только костюмами.

- Я впервые участвую в этом фестивале, и очень рада, что согласилась – полтора месяца репетиций пролетели как один день, - рассказала лаборант химического анализа ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» Оксана Чиркина. – У нас очень необычный танец – некрасовские казаки были вынуждены уйти из России в Турцию, отсюда и восточный колорит.

Дарья Харитонова и Анастасия Полященко (СамараНИПИнефть)Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если восточный танец некрасовских казаков от «Разгуляя» еще мог кого-то ввести поначалу в заблуждение, танец Дарьи Харитоновой и Анастасии Полященко сомнений не оставил – «ирландские» девушки танцуют!

- Мы занимаемся в школе ирландского танца «Иридан» - там и познакомились, - рассказала Дарья Харитонова, папа которой трудится в СамараНИПИнефть. – Танец сложный, зато очень красивый – не даром несколько раз завоевывали «золото» этого фестиваля в Москве!

Танцы кончились, впереди последний день конкурсной программы – выступления музыкантов-инструменталистов. А вечером – гала-концерт с лучшими номерами и награждение победителей. Подробности – на сайте «КП»!