Как обеспечить здоровье костям и суставам: все о передовых технологиях в травматологии
На вопросы о заболеваниях суставов ответят специалисты многопрофильной клиники «Реавиз» врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории Олег Назибович Аюпов и врач-травматолог-ортопед Дмитрий Валериевич Фоменко.
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На эти и другие вопросы ответят специалисты многопрофильной клиники «Реавиз» врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории Олег Назибович Аюпов и врач-травматолог-ортопед Дмитрий Валериевич Фоменко.
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ИСТОЧНИК KP.RU