2019-04-23T17:23:04+03:00
Здоровье

Как обеспечить здоровье костям и суставам: все о передовых технологиях в травматологии

На вопросы о заболеваниях суставов ответят специалисты многопрофильной клиники «Реавиз» врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории Олег Назибович Аюпов и врач-травматолог-ортопед Дмитрий Валериевич Фоменко.
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На эти и другие вопросы ответят специалисты многопрофильной клиники «Реавиз» врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории Олег Назибович Аюпов и врач-травматолог-ортопед Дмитрий Валериевич Фоменко.

Звоните 17 апреля с 16.00 до 17.00 по телефону (846) 270-69-10, пароль "Прямая линия".

Прямо сейчас вопрос доктору можно задать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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