Встречай, Москва: в Самаре завершился фестиваль «Роснефть зажигает звезды»

Вот и закончился девятый фестиваль «Роснефть зажигает звезды». В течение трех дней представители нефтяной отрасли и их дети пели, танцевали, ходили на ходулях, играли на скрипках и деревянных ложках, удивляя жюри и зрителей. Праздник творчества закончился выступлением певицы Натальи Подольской, которая была судьей вокальной номинации конкурса, и гала-концертом, в котором зрители смогли еще раз увидеть самые яркие номера. Кстати, в заключении фестиваля Наталья Подольская спела дуэтом с Миланой Жарехиной (НК НПЗ) – победительницей в номинации «Вокал. Эстрадный» (13-17 лет). Члены жюри отмечают: уровень мастерства участников фестиваля растет и из некоторых из них могут, действительно, получиться настоящие звезды.

- Прогресс качества идет постоянно, - утверждает председатель жюри Левон Оганезов. – На заре истории фестиваля люди на сцене показывали то, что они могли бы показать дома. Теперь они понимают – если ты выступаешь на сцене, нужно держаться соответственно. Например, после выступления нужно встать и поклониться – есть форма, и никуда от нее не денешься. Форма иногда даже главнее содержания. Хочу отметить, что в Самаре очень много талантливых детей. Необязательно они выберут музыку или пение делом всей жизни, но это как второй язык, который желательно знать. В танцах я не профессионал, но даже мне заметен прогресс – педагоги стали ставить композиции, которые «читаются».

Народный артист высоко оценил заслуги компании «Роснефть» в деле приобщения к искусству широких масс населения – ведь в фестивале свои таланты раскрывают многотысячный коллектив компании и множество детей.

- Очень мало организаций в нашей стране, которые так внимательно относятся к воспитанию своих коллективов, - считает Левон Оганезов. – Сегодня на скрипке играл нефтепереработчик. Он работает на заводе, но в детстве учился в музыкальной школе и не забыл этого – он очень хорошо играл, а мама ему аккомпанировала. Очень приятно, что наш народ стал тянуться к искусству – не только смотреть, а производить его. Спасибо Роснефти, которая этому уделяет и средства, и внимание. Это значит, что в залах театров и филармоний будет больше понимающих людей. Спиваков говорил, что мы в 90-е годы потеряли половину публики. Закончилась первая часть симфонии – люди хлопают, а это неправильно – между частями симфонии не аплодируют. Сейчас в залы приходят более подготовленные люди – я видел молодежь, которая следит за тем, что происходит на сцене, по нотам. Это очень приятно!