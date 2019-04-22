2019-04-22T10:13:23+03:00
Общество

Встречай, Москва: в Самаре завершился фестиваль «Роснефть зажигает звезды»

Победители корпоративного творческого конкурса отправятся на финал в столицу России
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Наталья Подольская и певица из Новокуйбышевска Милана Жарехина спели дуэтом.Наталья Подольская и певица из Новокуйбышевска Милана Жарехина спели дуэтом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вот и закончился девятый фестиваль «Роснефть зажигает звезды». В течение трех дней представители нефтяной отрасли и их дети пели, танцевали, ходили на ходулях, играли на скрипках и деревянных ложках, удивляя жюри и зрителей. Праздник творчества закончился выступлением певицы Натальи Подольской, которая была судьей вокальной номинации конкурса, и гала-концертом, в котором зрители смогли еще раз увидеть самые яркие номера. Кстати, в заключении фестиваля Наталья Подольская спела дуэтом с Миланой Жарехиной (НК НПЗ) – победительницей в номинации «Вокал. Эстрадный» (13-17 лет). Члены жюри отмечают: уровень мастерства участников фестиваля растет и из некоторых из них могут, действительно, получиться настоящие звезды.

- Прогресс качества идет постоянно, - утверждает председатель жюри Левон Оганезов. – На заре истории фестиваля люди на сцене показывали то, что они могли бы показать дома. Теперь они понимают – если ты выступаешь на сцене, нужно держаться соответственно. Например, после выступления нужно встать и поклониться – есть форма, и никуда от нее не денешься. Форма иногда даже главнее содержания. Хочу отметить, что в Самаре очень много талантливых детей. Необязательно они выберут музыку или пение делом всей жизни, но это как второй язык, который желательно знать. В танцах я не профессионал, но даже мне заметен прогресс – педагоги стали ставить композиции, которые «читаются».

Народный артист высоко оценил заслуги компании «Роснефть» в деле приобщения к искусству широких масс населения – ведь в фестивале свои таланты раскрывают многотысячный коллектив компании и множество детей.

- Очень мало организаций в нашей стране, которые так внимательно относятся к воспитанию своих коллективов, - считает Левон Оганезов. – Сегодня на скрипке играл нефтепереработчик. Он работает на заводе, но в детстве учился в музыкальной школе и не забыл этого – он очень хорошо играл, а мама ему аккомпанировала. Очень приятно, что наш народ стал тянуться к искусству – не только смотреть, а производить его. Спасибо Роснефти, которая этому уделяет и средства, и внимание. Это значит, что в залах театров и филармоний будет больше понимающих людей. Спиваков говорил, что мы в 90-е годы потеряли половину публики. Закончилась первая часть симфонии – люди хлопают, а это неправильно – между частями симфонии не аплодируют. Сейчас в залы приходят более подготовленные люди – я видел молодежь, которая следит за тем, что происходит на сцене, по нотам. Это очень приятно!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Массовое ДТП спровоцировала женщина: под Самарой столкнулись четыре машины
Мэр Тольятти в 2018 году заработал больше главы Самары, но меньше градоначальника Сызрани
Рабочие начали укладывать асфальт на подъезде к Фрунзенскому мосту в Самаре
В Самаре мужчина воровал телефоны пациентов больницы, проникая в медучреждение через пожарную лестницу и чердак
Жителя Самары осудили за экстремистские посты в соцсети
В селе Похвистневского района сгорел магазин
В Октябрьске из-за больной лисы, забежавшей в подъезд дома, установили карантин по бешенству
Гандболистки «Лады» разгромили «Университет» и вышли в полуфинал чемпионата России
В Тольятти суд приговорили местного жителя к 9 годам «строгача» за выращивание конопли
ЦСКА и здесь чемпион: в Тольятти завершился хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка»
В Тольятти директора фирм отмыли через покупку и продажу машин больше 4 млн рублей
В КХЛ не уехал: лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев продлил контракт «Ладой»
В министерстве труда Самарской области рассказали, почему на РКЦ «Прогресс» сокращают больше 300 человек
В общегородском субботнике приняли участие 90 тысяч самарцев
В Самарской области 21 апреля был перекрыт абсолютный минимум температуры за 20 лет
В Сызрани молодые люди переоделись в привидение и ночью пугали прохожих
Синоптики и МЧС объявили о штормовом предупреждении в Самарской области из-за потепления
В Тольятти впервые пройдет этап Кубка России по ралли-рейдам
Подчистил двор: 30-летний житель Самарской области украл у соседей газовый баллон и колеса
«Машину стало трясти, и о кузов бились камни»: самарцев напугал торнадо на Ракитовском шоссе
Три жительницы Самарской области заплатят штрафы за торговлю «паленой водкой»
В Самаре поймали группу наркоторговцев, которые совершили 28 тяжких преступлений
В Самарской области пятеро подростков чудом не попали под колеса автомобиля
В Самаре до конца года планируют восстановить 110-летнюю синагогу
В Самаре такси провалилось в открытый колодец, очевидцы сделали фото
В Самарской области водитель "десятки" сильно разогнался и улетел в кювет