Город к праздникам готов: в Самаре прошли массовые субботники

Памятным местам – особое внимание

В субботу, 20 апреля общественники, коммунальщики, чиновники, волонтеры и неравнодушные горожане, взяли в руки грабли, метлы, банки с краской и отправились наводить в городе чистоту и красоту. Этот субботник стал третьим по счету в этом году и финальным в рамках месячника по благоустройству. На городских улицах и во дворах в этот день убирались более 90 тысяч человек.

В стороне не остались и первые лица города. Глава Самары Елена Лапушкина, председатель городской Думы Алексей Дегтев, председатель городской Общественной палаты Сергей Семченко и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, а также представители регионального Правительства и руководители городских департаментов наводили порядок на Аллее Трудовой Славы. Они убирали с газонов прошлогоднюю листву и мусор, красили урны, скамейки и фонари.

- Самара вместе со всей страной готовится встретить великий праздник - День Победы. В преддверии этого необходимо привести в порядок все городские территории, особенно те, которые увековечивают память о трудовых подвигах и героизме наших земляков в годы Великой Отечественной войны, - рассказала Елена Лапушкина. - Еще раз благодарю всех, кто на протяжении месячника по благоустройству участвовал в уборке своих дворов, парков и скверов. Всех, кто любит наш город и прикладывает максимум усилий, чтобы он всегда был чистым и красивым.

Активные жители – чистый двор

Рабочая суббота главы города продолжилась выездным совещанием в Промышленном районе. Во время объезда Елена Лапушкина оценила чистоту дорог и улиц района и посетила несколько дворов. В частности поговорила с жителями дома №77 на улице Вольской. Как уверила председатель общественного совета микрорайона Светлана Потоцкая, местные жители активно участвуют не только в субботниках, но и в благоустройстве и развитии территории вокруг.

- В 2018 году часть дворов микрорайона была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды». Мы решили не останавливаться на достигнутом, и в этом году снова принимаем участие в программе. Мы уже разработали проект благоустройства всего квартала. На общем собрании жильцов распределили, где и что будет, - пояснила председателя общественного совета микрорайона.

Посмотрела Елена Лапушкина и двор на Заводском шоссе, в районе дом 56. У жителей этого двора также есть планы по благоустройству квартала.

- Вдоль домов № 56, 58, 60 по Заводскому шоссе есть территория, которую мы хотим превратить в прогулочную зону. Мы с жителями решили подать заявку на благоустройство территории в рамках губернаторского проекта «Содействие». Мы готовы принять участие в финансировании проекта и в дальнейшем поддерживать здесь порядок, - подчеркнула управляющая микрорайоном Светлана Дворянкина.

Среди вопросов, которые волнуют жителей двора, оказалось состояние внутриквартальных проездов. Глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков при этом отметил, что этот вопрос практически решенный, проезды включены в план работ на 2019 год. В скором времени пройдут торги и подрядная организация начнет ремонт большими картами общей площадью 2 500 метров.

После выездного совещания Елена Лапушкина участвовала в пуске одного из самых крупных городских фонтанов - у спортивного комплекса ЦСКА и пообещала, что в этом году городские фонтана включат раньше обычного - уже с 28 апреля.

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