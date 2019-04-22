Подвел "Василисин муж" и "обаяние": в Самаре обнародовали итоги Тотального диктанта 2019

В Самаре подвели итоги Тотального диктанта, который все желающие писали 13 апреля. Для города, присоединившегося к акции в 2010 году, в 2019 было десятое — юбилейное — проведение такого мероприятия.

Для проверки грамотности были открыты 11 площадок. Участников набралось на 50 больше, чем в 2018 году — 1092 человека. Самарцы писали третий фрагмент текста, подготовленного современным литературоведом и критиком Павлом Басинским.

Справились не все. Оценку «отлично» заслужили 134 участника. Впрочем, это больше, чем год назад, когда отличников набралось всего 40. По словам организаторов, остальные не смогли обойти все орфографические и пунктуационные «рифы» диктанта: знаки препинания при вводных словах, при прямой и косвенной речи, в вопросительных предложениях; правописание суффиксов существительных -ец/-иц (владелец/владелица), частиц не и ни.

- Некоторые ошибки были допущены на, казалось бы, простые, школьные правила, — рассказывает председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарева. — Мы часто говорим, что в России две беды — “тся” и “ться”, однако диктант не подтверждает эту шутливую теорию. В третьем фрагменте текста встретилась фраза “попадается на удочку”, и ошибок в слове “попадается” было очень мало.

В то же время, как отметили эксперты, проблемы были с другими словами и фразами.

- Вызвало сложности слово “обаяние”. Были даже работы, в которых из-за этого сорвалась пятерка. Много хлопот доставили пишущим “Василисин муж”, который должен был быть написан с большой буквы, и слово “земля”, которое употреблялось в тексте не в высоком смысле и не как астрономический объект, поэтому его следовало писать с маленькой буквы, — прокомментировал член Экспертного совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Больше всего отличников оценщики насчитали в Самарском университете — на ведущей площадке города здорово себя проявили 72 человека; в местном филиале Московского городского педагогического университета отличились 3 человека; исторический парк «Россия — моя история» — 16 человек; СГСПУ — 6 человек; Сам ГМУ — 18 человек; СОУНБ — 5 человек; СОДБ — 4 человека; СОЮБ — 3 человека; ДТ «КВАНТОРИУМ» -3 человека; Центральная городская библиотека им. Н.К.Крупской — 1 человек; Библиотека № 8 — 3 человека.

В этом сезоне участники и отличники Тотального диктанта на всех площадках не остались без сюрпризов. Они получат книги от партнера акции крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг ЛитРес (отличники — 10 книг, все остальные участники — 5 электронных книг). Подарок находится в личном кабинете на сайте totaldict.ru. Участники могут его получить после того, как узнают оценку.

Сейчас организатору уже задумались о Тотальном диктанте — 2020. Думают над тем, как усовершенствовать акцию и привлечь еще больше людей на площадки городов.