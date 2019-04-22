2019-04-22T22:57:34+03:00
Общество

Отключение отопления в Тольятти 2019: батареи станут холодными уже 23 марта

Глава автограда подписал постановление об отключении отопления в Тольятти 2019
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стало известно, когда отключат отопление в Тольятти в 2019 году. Согласно постановлению, которое подписал глава города Сергей Анташев, отопительный сезон завершается уже во вторник, 23 апреля.

- В Тольятти уже больше недели держится среднесуточная температура в +8 градусов и выше, по всем правилам отопление уже можно отключать, - рассказали в пресс-службе мэрии. И отметили, что уведомление уже отправили энергетическим предприятиям, ресурсоснабжающим организациям.

Уже 23 апреля будут отключать от подачи теплоносителя дома, административные объекты, школы, детсады. При этом синоптики настроены не так позитивно и по ночам еще обещают 0 градусов. Неприятных моментов добавляет и северо-западный ветер. Хочется верить, что днем холода уж точно не вернутся ни в Тольятти, ни в Самару.

В прошлом году отопительный сезон в Тольятти завершился 27 апреля. Пока не известно, когда отопление начнут отключать в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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