2019-04-19T09:33:40+03:00
Спорт

Авангард – ЦСКА 19 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция четвертого матча финала Кубка Гагарина 2019

Хоккей, матч Авангард – ЦСКА 19 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка Гагарина 2019 КХЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ЦСКА и «Авангард» еще ни разу не выигрывали Кубок Гагарина, хотя в финалах играли. Фото: www.hawk.ruЦСКА и «Авангард» еще ни разу не выигрывали Кубок Гагарина, хотя в финалах играли. Фото: www.hawk.ru
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ЦСКА от первого в своей истории Кубка Гагарина отделяет всего одна победа. Для «армейцев» это уже третий финал плей-офф КХЛ и два предыдущих закончились поражениями: в 2016 ЦСКА уступил магнитогорскому «Металлургу» 3:4, а в 2018 – казанскому «Ак Барсу» 1:4.

По всей видимости, «армейцы» уже не упустят своего – если «Авангард» сумеет отыграться с 0:3, то это будет главное чудо КХЛ за всю историю существования лиги. Однако списывать со счетов омичей пока все-таки рано. Хотя шансов у команды Боба Хартли мало, хлопнуть дверью напоследок они могут. «Авангард» - команда с характером.

Три предыдущих встречи финала плей-офф завершились победами ЦСКА 5:2, 3:0 и 2:0.

Прогнозы на матч Авангард - ЦСКА 19 апреля 2019

Букмекеры сходятся во мнении – абсолютный фаворит четвертого матча Кубка Гагарина сезона 2018/2019 – ЦСКА. Однако ряд экспертов не исключают, что «Авангард» может вырвать победу.

Трансляция матча Авангард - ЦСКА 19 апреля 2019

Четвертую игру финала Кубка Гагарина Авангард – ЦСКА, которая пройдет в Балашихе 19 апреля 2019, в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ. Также смотрите прямую трансляцию на сайте kp.ru. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Авангард - ЦСКА 19 апреля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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