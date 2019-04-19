Авангард – ЦСКА 19 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция четвертого матча финала Кубка Гагарина 2019

ЦСКА от первого в своей истории Кубка Гагарина отделяет всего одна победа. Для «армейцев» это уже третий финал плей-офф КХЛ и два предыдущих закончились поражениями: в 2016 ЦСКА уступил магнитогорскому «Металлургу» 3:4, а в 2018 – казанскому «Ак Барсу» 1:4.

По всей видимости, «армейцы» уже не упустят своего – если «Авангард» сумеет отыграться с 0:3, то это будет главное чудо КХЛ за всю историю существования лиги. Однако списывать со счетов омичей пока все-таки рано. Хотя шансов у команды Боба Хартли мало, хлопнуть дверью напоследок они могут. «Авангард» - команда с характером.

Три предыдущих встречи финала плей-офф завершились победами ЦСКА 5:2, 3:0 и 2:0.

Прогнозы на матч Авангард - ЦСКА 19 апреля 2019

Букмекеры сходятся во мнении – абсолютный фаворит четвертого матча Кубка Гагарина сезона 2018/2019 – ЦСКА. Однако ряд экспертов не исключают, что «Авангард» может вырвать победу.

Трансляция матча Авангард - ЦСКА 19 апреля 2019

Четвертую игру финала Кубка Гагарина Авангард – ЦСКА, которая пройдет в Балашихе 19 апреля 2019, в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ. Также смотрите прямую трансляцию на сайте kp.ru. Начало – в 19:00 по московскому времени.