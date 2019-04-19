Дачные автобусы в Самаре: расписание на сезон 2019, цена билета, место отправления

С 1 мая в Самаре стартуют регулярные дачные перевозки, с 20 апреля они будут работать в тестовом режиме. Как поедут дачные автобусы в Самаре и каким будет расписание на сезон 2019 рассказали в мэрии.

Отправляться дачные автобусы в Самаре 2019 будут с трех площадок: ул. Георгия Димитрова, площадь им. Кирова, автостанция "Аврора", Пригородный вокзал, Дом Печати.

В 2019 году в Самаре изменилась стоимость дачных перевозок. С 20 апреля тариф за перевозки дачными автоубсами составит 2,14 рубля за километр. К оплате примут садово-дачные карты. Их можно купить в офисах продаж ООО «Транспортная карта» по адресам: ул. А. Толстого,135 и ул. М. Тореза, 67 А, а также в пунктах продаж МП г. о. Самара «Самарский метрополитен», в отделениях Почты России. Стоимость карты 50 рублей.

Всего в 2019 году на дачных направлениях будут работать 29 маршрутов. На данный момент подготовлены 21 маршрут, остальные откроют после того, как соответствующие дороги приведут в порядок и их повторно обследуют комиссии.

Дачные автобусы будут ходить по следующему расписанию: с 1 мая по 27 октября по субботам, воскресеньям и праздничным дням. С 1 мая по 30 сентября также по средам и пятницам. Все дачные маршруты будут отображаться в "Прибывалке".

СПИСОК МАРШРУТОВ ДАЧНЫХ АВТОБУСОВ В САМАРЕ 2019:

126б «Завод «Металлург – СДТ «Советы» 132 «ул. Георгия Димитрова – ДМ «Сосновый бор» 144 «Дом Печати» – «Сокский-1» – «Сокские дачи» 145 «ул. Георгия Димитрова – Красноярские дачи» 146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща» 147 «пл. им. Кирова – Тургеневские дачи» 150 «ул. Георгия Димитрова – Чубовские дачи» 153 «ул. Георгия Димитрова – Грачевские дачи» 154 «ул. Георгия Димитрова – ПК «Исторический Вал» 156 «Дом Печати» – Старосемейкинские дачи» 157 «пл. им. Кирова – Черновские дачи» 159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня» 165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи» 167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи» 168 «ПАВ – СДМ «Журавли» 169 «А/с «Аврора» – СДМ «Журавли» 170 «пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка» 171 «ул. Георгия Димитрова – СДТ «Белозерки» 172 «ПАВ – Октябрьские дачи» 173 «А/с «Аврора» – СНТ «Березовский» 174 «А/с «Аврора» – Аглосские дачи» 175к «пос. Управленческий – СДТ «Белозерки» 180 «ул. Георгия Димитрова – СДТ «Конезавод» – СДМ «Новая Орловка» 181 «ул. Георгия Димитрова – СДТ «Водинка» 182 «пл. им. Кирова – пос. «Гвардейцы» 185к «пл. им. Кирова – Крестьянский массив» 197 «ул. Георгия Димитрова – СДМ «Алакаевский» 198 «пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный» 199 «Хлебная пл. – СДТ «Молочное озеро» (Пост ГИБДД)