МФК «Динамо Самара» в дебютном сезоне пробился в плей-офф чемпионата России и сыграет в 1/4 с «Синарой»

Большой мини-футбол вернулся в Самару быстро и неожиданно. Летом 2018 года Суперлига объявила, что с нового сезона в элитном дивизионе российского мини-футбола сыграет новая команда – «Динамо Самара», а спустя пару-тройку месяцев клуб мини-футболисты провели первый матч в «МТЛ Арене».

Руководство даже не юного, а совсем молодого клуба перед сезоном скромно говорило, что команда будет бороться за плей-офф, но если не получится – ничего страшного. И действительно, команде чуть больше года, ждать каких-то запредельных результатов в первый же сезон в Суперлиге глупо. Как выяснилось, зря. Клуб «Динамо Самара» с первых матчей показал, что он не робкий новичок, а талантливый молодой боец. Не зря волжане дошли до полуфинала Кубка страны, попутно выбив из сетки участника Лиги чемпионов клуб «Сибиряк». В полуфинале «Динамо Самару» смогла остановить только «Тюмень» - один из лидеров чемпионата России.

Мини-футбольная Суперлига вообще один из самых сильных чемпионатов в Европе. Однако по сравнению с прошлым годом уровень чемпионата упал. Все из-за того, что прекратили существование несколько мощных клубов – московские «Дина» и «Динамо», петербургский «Прогресс». Такие потери могли стать фатальными для нашего мини-футбола, однако, как ни странно, они только пошли на пользу – уровень чемпионата России выровнялся.

- Раньше были постоянные финансовые гонки, которые устраивали «Дина» и «Динамо» - безумно большие траты. В командах было по 7 бразильцев в составе. Такие деньги там тратились, что клубы просто не могли не развалиться в какой-то момент, - рассказывал в самом начале этого сезона корреспонденту «КП-Самара» гендиректор МФК «Динамо Самара» Роман Путинцев. - Сейчас в Суперлиге есть несколько грандов. «Норильский Никель» - команда с историей, «Газпром-Югра» - крепкий клуб. Однако уровень чемпионата России немного снизился. Еще уехали сильные легионеры – это тоже сказалось на уровне лиги. Но в целом, сейчас команды в Суперлиге все довольно ровные, очень интересный чемпионат. Уверяю, разницы очков у всех команд будут незначительные. Максимум два клуба могут оторваться, и то вряд ли.

В последнем туре определились и все пары 1/4 финала плей-офф. «Динамо Самара» встретится в первом раунде с «Синарой» из Екатеринбурга. Фото: МФК «Динамо Самара»

Так и вышло. До последнего тура никто не мог спрогнозировать, какая команда выиграет регулярку, а какие клубы расположатся на других местах в топ-5. Непонятно было и кто попадет в плей-офф. Спрессованность турнирной таблицы шла чемпионату только на пользу, делала его только зрелищней.

В итоге в регулярном чемпионате победил клуб «Газпром-Югра». Всего на 2 очка отстал клуб КПРФ.

Единственное место, где был отрыв по очкам – 6 место. Его заняло «Динамо Самара». В итоге «Сибиряк» (7 место) отстал от волжан на 16 очков, в «Норильский никель» (5 место) оторвался от самарцев на 12 очков.

В последнем туре «Динамо Самара» встречалось дома с «Тюменью». Игры 18 тура проходили не как обычно в Самаре, а в Москве, где базируется команда.

Обе встречи сложились довольно тяжело для обеих команд, и клубы поделили победы. В первой встрече сильнее оказались самарцы 5:2, во второй – тюменцы – 4:2.

- Сегодня в игре команды не хватало вчерашней искорки в глазах наших футболистов. Не хватило желания, эмоций, которые мы, вероятно, растратили вчера, - сказал после второго матча главный тренер «Динамо Самара» Максим Горбунов. - В плей-офф, когда в сжатые сроки надо сыграть несколько матчей, сил и эмоций потребуется в разы больше чем сегодня и надо искать резервы. Наши ошибки, благодаря которым сегодня «Тюмень» победила, - это наша проблема, возникающая во многом из-за отсутствия настроя, необходимого для победы. В любом случае мы на равных боролись с сильным соперником – финалистом Кубка России. И это вселяет оптимизм. Будем анализировать ошибки, делать выводы и готовится к самой ответственной части чемпионата.

В регулярном чемпионате из 4-х встреч уральцы выиграли 3-и – 5:1, 3:0 и 5:3. Еще один матч закончился вничью 2:2. Фото: МФК «Динамо Самара»

Упрекнуть «Динамо» не в чем. Команда вообще стала чуть ли не главным открытием этого сезона. У «Динамо Самара» не самый большой бюджет, нет звезд, клуб обходится без легионеров. Все что есть у волжан – крепкая ровная команда, талантливый тренерский штаб и заинтересованное руководство. Оказалось, что этого вполне достаточно, чтобы выдать хороший сезон и попасть в плей-офф.

В последнем туре определились и все пары 1/4 финала плей-офф. «Динамо Самара» встретится в первом раунде с «Синарой» из Екатеринбурга. В регулярном чемпионате из 4-х встреч уральцы выиграли 3-и – 5:1, 3:0 и 5:3. Еще один матч закончился вничью 2:2.

Серия длится до трех побед. Команды играют по два матча дома и на выезде. Серия стартует в Екатеринбурге.

Если победителя не получится определить за четыре игры, то пятый матч снова пройдет в Екатеринбурге.

Расписание игр четвертьфинала:

1-2 матч: 3-4 мая 2019

3-4 матч: 7-8 мая 2019

5 матч: 11 мая 2019

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