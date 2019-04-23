2019-04-23T12:29:29+03:00
Общество

Даешь тайгу Поволжью: под Тольятти высадили 25 тысяч новых деревьев

«КуйбышевАзот» продолжает восстанавливать лес, уничтоженный пожарами 2010 года
Анна ФЕДОРОВА
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Коллектив ""Куйбышевазота" восстанавливает тольяттинский лес уже несколько лет.Коллектив ""Куйбышевазота" восстанавливает тольяттинский лес уже несколько лет.
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В то время как в разных областях России объявляется чрезвычайный режим в связи с повышенной пожароопасностью, под Тольятти леса прирастают новыми деревьями.

20 апреля заводчане устроили необычный субботник, ставший для предприятия в последние годы традиционным. Они вышли на посадку тольяттинского леса, сделав очередной вклад в восстановление «легких города». Организуя лесные посадки, «КуйбышевАзот» ежегодно дает возможность принять участие в них добровольцам и просто неравнодушным горожанам.

Силами работников предприятия и волонтеров, отложивших все дела в свой выходной день, было посажено 25 000 саженцев молодых деревьев на пяти гектарах лесной территории в районе поселка Портовый города Тольятти. На этой территории уже когда-то предпринимались попытки реанимировать лес силами предшественников, но новый лес здесь так и не вырос. На «КуйбышевАзоте» уверены, что справятся с поставленной задачей и через несколько лет молодые сосенки наберут силу и рост. Тем более, что опыт есть и приживаемость молодых саженцев, посаженных заводчанами в предыдущие годы находится на достаточно высоком уровне.

На посадку саженцев химики ездят семьями, с детьми.

На посадку саженцев химики ездят семьями, с детьми.

По соглашению с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в 2012 году «КуйбышевАзот» впервые взял в шефство 15 гектаров леса: 5 гектаров под посадку и 10 гектаров - на уход и расчистку сохранившегося участка. С тех пор приобщиться к доброму делу стараются многие заводчане, приезжая семьями, с детьми.

- Участвовать в мероприятиях по восстановлению тольяттинского леса для нашего предприятия уже давно стало хорошей традицией, - рассказала начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот» Елена Косова. - Уже посажены деревья на 25 гектарах. В этом году будет посажено еще десять. Думаем, что совместными усилиями со всеми неравнодушными горожанами нам удастся, хотя бы частично, восполнить тот урон, который нанес лесной пожар в 2010 году. По крайней мере, «КуйбышевАзот» намерен и дальше работать в этом направлении.

Через несколько лет здесь зазеленеет новая роща.

Через несколько лет здесь зазеленеет новая роща.

Немаловажно, что тольяттинское предприятие – одно из немногих, кто не просто финансирует посадку леса, но и последующий уход за ним. На протяжении последних лет «КуйбышевАзот» постоянно участвует в городской программе «Наш лес», организатором которой является благотворительный фонд «Фонд Тольятти». В 2016 году в рамках программы «КуйбышевАзот» профинансировал посадку 10 га леса и последующий уход за саженцами в течение трех лет. Их приживаемость составила более 60% и по оценкам специалистов, это очень хороший показатель.

В 2017–2018 годах силами ПАО «КуйбышевАзот» восстановлено еще 10 га леса с последующим уходом за молодыми деревьями. В этом году заводчане планировали засадить саженцами еще 10 га лесного массива, наполовину уже выполнив свои обязательства. 20 апреля – еще пять гектаров леса восстановлены!

ИСТОЧНИК KP.RU

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