Акция "Георгиевская ленточка 2019" в Самаре: когда начинается, где получить символ Победы

Акция "Георгиевская ленточка 2019" в Самаре стартует 25 апреля и продлится до 9 мая. В эти дни каждый самарец или гость нашего города сможет получить знак и напоминание о бессмертном подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне. В шести районах Самары волонтеры будут раздавать ленточки и объяснять, что носить этот патриотичный символ нужно бережно, достойно и с уважением. Крепить ближе к сердцу, в знак благодарности тем, кто отдал свои жизни ради мира на Земле.

Кстати, традиции носить накануне Дня Победы георгиевскую ленточку уже 14 лет, первая всероссийская патриотическая акция прошла в 2005 году.

В 2019 году победную ленточку получат 7000 жителей нашего города. Рассказываем, когда пройдет акция "Георгиевская ленточка 2019" в Самаре и публикуем расписание и адреса, где будут раздавать символ Победы:

25 апреля

Акция "Георгиевская ленточка 2019" в Самаре пройдет на перекрестке проспекта Ленина и ул. Осипенко с 16.00 до 18.00.

29 апреля

На пересечении ул. Советской Армии и Московского шоссе с 16.00 до 18.00 волонтеры будут раздавать символ Победы.

7 мая

Можно принять участие в акции "Георгиевская ленточка 2019" в Самаре с 16.00 до 18.00 в Парке Победы и на площади Мочалова.

9 мая

В День Победы акция "Георгиевская ленточка 2019" в Самаре будет проходить с 14.00 до 16.00. Волонтеры будут раздавать самарцам георгиевские ленточки в трех точках города: на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева; на Красноармейском спуске (пересечение ул. Красноармейской и М.Горького); на Полевом спуске (пересечение ул. Полевой и Волжского проспекта).