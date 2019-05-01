Колеса, диваны, красная икра и куча бутылок: прокуратура нашла мусорные горы у новостройки на Карла Маркса

Ищем сами и ждем жалобы

Снега в Самаре почти не осталось, но то, что скрывалось под ним — не всегда приятное зрелище. А кто-то еще и усугубляет ситуация, настойчиво выбрасывая мусор мимо предназначенных для него контейнеров. За порядком стараются следить сотрудники прокуратуры, которые регулярно проводят рейды по злачным местам. В один из таких вместе с представителями надзорного ведомства Промышленного района города отправились и корреспонденты «Комсомолки».

30 апреля мы отправились на проспект Карла Маркса, 295 В. Вокруг строящегося многоэтажного дома образовалось сразу несколько стихийных свалок. Старые сапоги, куклы, одежда, доски, сотни бутылок, диваны, DVD-диски, баночка красной икры — чего здесь только нет!

Некоторые выбрасывают даже красную икру. Видимо - просроченнаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы регулярно следим за ситуацией на территории района. Где-то жалуются жители — выезжаем, проверяем. Также сами обращаем внимание на места с большим скоплением мусора, — рассказывает нам помощник прокурора Анастасия Быкова.

Мусорными контейнерами пользоваться хотят не все

Одна из зон ответственности в работе Анастасии — как раз охрана окружающей среды. Обнаруженные горы хлама — по указанному адресу мы насчитали 4 таких — она фотографирует на телефон.

— Таким образом я документирую нарушение. Составляют рапорт и отправляю начальству. Они готовят представление, которое передают тем, кто отвечает за эту территории. В данном случае в администрацию района, иногда ответственным выступает управляющая компания, — объясняет Быкова. — Если в течение 30 дней на жалобу нет никакой реакции, то тогда мы идем с иском в суд. Там уже могут назначить штраф.

Елки в конце апреля - привычная картина дня некоторых дворовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но остается вопрос — кто гадит? Найти ответ сложно, а уж тем более привлечь виновного к ответственности. По словам нашей собеседницы, нужно чтобы нарушение было зафиксировано:

— Факт того, как кто-то выбрасывает мусор в неположенном месте, можно снять на камеру. Должны быть свидетели этого, но их, как правило, нет. А в целом такие горы появляются ни от кого-то конкретного — судя по содержимому выбрасывают все подряд: просто прохожие, рабочие со стройки, с ближайших магазинов...

Анастасия добавляет: практически в каждом дворе есть мусорные контейнеры, их опустошают по специальному графику, но, видимо, кому-то все равно лень до них дойти. Судя по состоянию некоторых бутылок, не убирались здесь очень давно.

В ответ на замечания посылают — далеко и надолго

Говорят, что мусор в неположенное место складывают рабочие с соседней новостройкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители с частного сектора — которой в непосредственный близости с новостройкой — в свою очередь уверены: кучи хлама здесь образовались именно из-за строителей.

— Последний раз грузовик с мусорщиками видели месяц назад. Бывает, вывозят, а потом снова горка появляется, — негодует пенсионер, попавшийся нам по пути. — Я здесь 68 лет живу и могу сказать, что машины в основном в городе работают, а не у нас.

Одна из свалок расположилась на границе Промышленного и Советского районов. Женщина с последнего, живет тут в поселке Северном, жалуется — у них все тоже самое, а еще собаки бездомные бегают и с водой проблемы.

Некоторых местных жителей не пугает даже прокуратура - они избавляются от ненужных вещей прямо на глазах у представителей надзорного ведомстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Жалуйтесь в администрацию, в управляющии компании. Если там не отвечают, то обращайтесь в прокуратуру своего района, они проведут проверку, — советует Анастасия Быкова. — А самое главное — не мусорьте, где попало!

Сейчас сведения на 4 свалки, подготовленные Анастасией, находятся на рассмотрении. Есть надежда, что к началу лета на Карла Маркса, 295 будет чище. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

На несанкционированные свалки нужно жаловаться в администрацию или УКФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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