"Я не хочу жить в вымирающей деревне": житель "Новой Самары" рассказал о том, как живется в ожидании школы, новой дороги и великого счастья

Современные города растут не ввысь, а вширь - это вполне объяснимо желанием любого застройщика зарабатывать, а не выживать (иногда и в прямом смысле - людей с насиженных в центре мест). Строительство нового района - задача для настоящего демиурга. Вот тебе поле, вот тебе план - стройся и заселяй. Поэтому в любом городе, и в Самаре в том числе, появляются новые районы. И жизнь в них кипит и развивается гораздо более бурно, чем в любом устоявшемся "добрососедстве". С чем же сталкиваются жители новых районов, жалеют ли они о своем выборе и променяли бы свою квартиру в новостройке на хрущевку, но рядом со школой с многолетней историей? Мы поговорили на условиях анонимности с молодой мамой, которая несколько лет назад одна из первых купила квартиру в одном из свежих районов - "Новой Самаре". Чего она ожидала от новой жизни, что сбылось и что пугает ее в мечтах соседей?

Сначала леса было больше, но теперь здесь собираются делать благоустроенный паркФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Все боялись, что строить перестанут"

Квартиру в "Новой Самаре" я купила чуть ли не в самом начале. Родители помогли с деньгами, мы взяли ипотеку. Я родом из села в Самарской области, мама с папой не хотели, чтобы после учебы я возвращалась в глубинку и решили сразу привязать к городу жильем. Естественно, выбирали варианты подешевле, "Новая Самара" устроила тем, что ближе к городу, чем, например, "Кошелек". Вообще, когда я приходила смотреть на свой будущий дом, радовалась - лес кругом, тишина, как в деревне. Сейчас от той картинки осталось довольно мало, но я скажу то, чего не могу сказать в окружении большинства своих соседей, среди которых модно больше ворчать, - я рада.

Мой дом - один из первых, которые построил застройщик "Новой Самары". И я могу честно сказать, что через несколько лет самым большим моим страхом было то, что эти дома так и останутся последними. Я слушала все эти истории обманутых дольщиков в центре, смотрела на стройку за окном - казалось, что ничего не двигается. Были вот эти сложные времена, когда вводили санкции, рушили рубль. Боялись все. Даже те, кто сейчас говорит: ой, надоели все строить и жалуются на дом около дороги. Потому что если бы мы остались жить в нескольких домах на "выселке", то точно были бы никому не нужны. Мои родители уже не живут в той деревне, где я выросла. Они переехали в более крупное село рядом, там хотя бы есть фельдшерский пункт и "Пятерочка". В нашей деревне остался только лес и птички. Отличная экология и никакой социалки. Ну кто будет стараться для 50-60 семей? Я больше не хочу жить в деревне.

Детский садик в районе уже есть, не хватает школыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто построит школу для 20 детей?

На самом деле я вижу, что тот план, по которому застройщик собирался работать сначала, изменился. Новые очереди - или как их назвать - строят не совсем так, как было задумано. Мы говорили об этом с мужем и с соседями. Мне странно видеть, как многие просто злятся и говорят, что вот нужно делать так, а не эдак. Я так понимаю, что все равно - владелец всей земли - застройщик, наверное, на его месте я бы тоже делала так, чтобы выгодно было мне в первую очередь. Один из камней преткновения у нас - дом, который построили прямо вдоль Московского шоссе, с панорамными окнами. Я иногда завидую. когда хожу мимо, может быть, был бы у меня выбор, купила бы квартиру здесь. Но я понимаю, что не построить этот дом было нельзя, наверное: место удачное, в какой-то момент это оживило продажи. Хотя мне жалко, конечно, ели, которые росли на этом месте. У нас во дворе теперь тоже растет елочка, я объясняю дочери, что ее нельзя ломать, и через несколько лет мы сможем во дворе наряжать ее к Новому году. Ели жалеют все, но как-то странно: те же поклонники экологии прошлой зимой пошли и срубили елку в одном из соседних дворов. Для меня это дикость какая-то. В управляющей компании постоянно что-то сажают рядом с домами, так что на недостаток зелени нам жаловаться тоже не резон. Видела я новые дома на Московском шоссе, около автовокзала. И в Постниковом овраге тоже. И это они еще отдаленные районы "гетто" называют?

Было много "страшилок", что теперь строить вообще будет невыгодноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году я снова боялась. Мы дома много обсуждали этот новый закон, что не будет долевого строительства. Было много "страшилок", что теперь строить вообще будет невыгодно. И мы переживали, что нас бросят. У меня у знакомой квартира в "Кошелеве", так вот там школа появилась тоже через несколько лет после начала строительства. Я точно помню, что там уже целые ряды домов были к 2016 году. И мы, конечно, прекрасно понимали, что если сейчас стройка прекратится, если никто квартиры покупать не будет - все, не будет нам школы, торгового центра. Морально мы, наверное, право требовать имеем, но в реальности что у нас на руках - договор о купле-продажи квартиры? Да и кто приедет работать в школу, в которой будет учиться 30 человек? Понятно, что учителя сразу поймут: в таких условиях денег не заработаешь. Сейчас школу нам обещали, уже из бюджета даже деньги выделили. Мы ждем, надеюсь, моя дочка уже в новую школу через пару лет пойдет. И если для этого нужны новые соседи - отлично, я "за".

"Чемпионату радовались больше фанатов"

Я помню, как мы радовались всей вот этой подготовке к чемпионату мира по футболу. Я не болельщик и, боюсь, Месси от Роналдо не отличу, но вот нормальное Московское шоссе мы ждали почти также, как фанаты - приезда сборной России. Теперь до нас из города (от кольца на иподроме) можно доехать минут за 10-15. И я, наверное, сейчас опять скажу непопулярную мысль - я жду дороги, которая у нас свяжет Московское и Красноглинское шоссе. Мои знакомые мамочки очень возмущены и говорят, что дети будут попадать под колеса. Я не понимаю, почему они должны это делать. У меня множество знакомых живут в городе. И там везде дороги. И я видела сотни, даже тысячи детей, которые знают правила дорожного движения и не прыгают под автомобили. Я думаю, в "Новой Самаре" дети тоже окажутся умными. Я понимаю, что эта дорога нужна жителям "глубинных домов", но она и нам с мужем нужна, например, потому что на работу мы катаемся в город на машине. А когда построят школу, то мне удобнее ребенка будет туда отвозить, чем вести за ручку - расстояния немаленькие.

В новом районе находитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что меня действительно убивает, так это большое количество "пивных" в домах. Хотя мой муж ко мне переехал с Металлурга. Он только на эти жалобы смеется, говорит, я слишком много хочу. У нас много помещений отдают под коммерцию на первых этажах. Но у людей фантазии почему-то нет: появляются парикмахерские и салоны маникюра, либо пивнухи. Даже продуктов и то меньше. Мне бы хотелось, чтобы в этом плане вмешивалась наша управляющая компания, знаете, мне наш новый район представляется каким-то новым миром. Все время кажется, что вот мы-то здесь настоящее сообщество, что у нас все еще в таком подвижном и зарождающемся состоянии и все еще можно изменить и построить землю 2.0, улучшенную версию. Может быть, у нас и получится.