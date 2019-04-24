Береги кости смолоду: как самарцам вылечить и укрепить суставы в сезон дачных работ и активного отдыха

Весной люди активнее – генеральные уборки в квартирах, первые поездки на дачи, пробежки, велопрогулки, спортивные игры на свежем воздухе. Ушибы, растяжения, а то и переломы – неизбежны, если не следовать советам специалистов. И если дети и подростки быстро оправляются от подобных травм, людям в возрасте стоит быть внимательнее к сигналам суставов.

В последние годы остеопороз, переломы лучевой кости, лодыжки, шейки бедра стали чаще беспокоить людей. Эти травмы и болезни приводят не только к длительной неподвижности, но иногда и к более печальному финалу.

Как лечить такие недуги? Как обезопасить себя от них? Врач-травматолог-ортопед, высшей категории Олег Аюпов и врач-травматолог-ортопед Дмитрий Фоменко из многопрофильной клиники «Реавиз» провели онлайн-консультацию для читателей «Комсомолки».

В пресс-центре "Комсомольской правды" - врачи многопрофильной клиники «Реавиз» Олег Аюпов и Дмитрий ФоменкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Даже в любительском спорте необходимы регулярные обследования»

- Занималась спортом, несколько лет назад сильно ударилась копчиком. Какая травма была, я не знаю, к врачу не обращалась. Сейчас, после долгого сидения, это место болит. Что порекомендуете?

Олег Аюпов:

- Начните с простых исследований. Сделайте снимок копчика и крестца. Если изменения есть, будут назначены МРТ или компьютерная томография. Это такое место, где переломы и ушибы протекают с одинаковой клинической картиной. Иногда боль становится хронической, держится годами. Требуется серьезное лечение. Не стоит злоупотреблять обезболивающими, стоит пройти обследование и выяснить причину неприятных ощущений.

- Какие могут быть последствия?

Олег Аюпов:

- Может вообще не быть. А может развиться кокцигодиния – серьезное заболевание, которое иногдаприводит к удалению копчика. Мы такие операции делали.

- Часто играю в волейбол, иногда падаю. Стало болеть колено при нагрузках. Стоит ли обратиться к врачу?

Олег Аюпов:

- Если вы ведете активный образ жизни, травмы не исключены. Необходимо обследование, лучше если это будет томография: ее информактивность 80%. Видно все поражения хрящей, связок, менисков. Только после этого можно назначать лечение.

- Почему так опасен перелом шейки бедра, как его лечить?

Олег Аюпов:

- Это преимущественно травма пожилых людей. У них много сопутствующих заболеваний – обычно 4-5. В обездвиженном состоянии они обостряются. Часто эти заболевания так активизируются, что перелом шейки бедра уходит на второй план. Всех больных вне зависимости от возраста – до 90% - мы стараемся поместить в стационар. Обследования – в течение одного, двух или трех дней, более ранняя активизация – пациент обязательно должен садиться в кровати, себя обслуживать. И чем раньше сделана операция, тем лучше. Идеально в первые 24 часа. У пожилых людей из-за сопутствующих заболеваний предоперационный период затягивается. Стараемся сделать операцию – эндопротезирование или остеосинтез - в течение недели.Сверхзадача – поднять человека на ноги. Если поднимается в первые сутки после операции – ходит с помощью ходунков и костылей - то и нежелательных осложнений бывает меньше. Основной метод реабилитации – лечебная физкультура. Физиотерапия необходима, но играет второстепенную роль.

«Артроз может развиться в любом возрасте»

- Меня зовут Ефим Лаврентьевич, я ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй группы. В 2014 году я сломал шейку бедра. Операцию не делали, с сердцем не все в порядке. Меня беспокоит не сам перелом, а состояние ноги ниже – все время чувствую боль.

Олег Аюпов:

- Я советую прийти на консультацию в нашу клинику. Сделаем рентгенограмму перелома и позвоночника. Скорее всего, проблема кроется в позвоночнике. У нас есть все необходимое оборудование для качественной диагностики.

- Помогите: мне 73 года, диагностировали некроз шейки бедра. На операцию не взяли, были повышенные лейкоциты. Что делать?

Дмитрий Фоменко:

- Приглашаем вас на консультацию с последними снимками. Мы посмотрим, что можно сделать.

- Здравствуйте, меня зовут Ирина. При подъеме по лестнице довольно давно иногда ощущаю резкую боль в коленной чашечке – особенно, когда поднимаюсь с ребенком по лестнице, или с сумками. Это повод для беспокойства?

Олег Аюпов:

- Скорее всего, это признак артроза. Возможны внутрисуставные повреждения связочного аппарата или мениска. Требуются дополнительные обследования. Начинать надо с рентгеновских снимков, МРТ коленного сустава, иногда требуются специфические анализы.

- Мне не так много лет для артроза. Всего 40.

Олег Аюпов:

- Это может произойти в любом возрасте.

Дмитрий Фоменко:

- Артроз начинается после того, как стареет хрящ, прекращается его питание. Такой диагноз ставят и в 30-35 лет. Просто это не всегда заметно на ранней стадии.

- К какому врачу лучше обратиться?

Олег Аюпов:

- К травматологу или терапевту. Они направят к более узким специалистам, если нужно.

- Мое имя Татьяна Николаевна. Диагноз: артроз второй степени. Поражены суставы и рук и ног. Как облегчить боль?

Олег Аюпов:

- Надо выяснить причину, исключить сопутствующие заболевания, такие как подагра, ревамтизм, псориаз. Необходимо сдать анализы, пройти обследование, сделать снимки наиболее пораженных суставов. Только после этого можем назначать терапию – обычно это лечебная физкультура, физиотерапия, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, хондропротекторов.

«Суставы любят движение»

- Лариса Ивановна,66 лет, полиартроз второй степени. Врач-невропатолог сказал процесс необратимый. Хотелось бы узнать, это действительно приговор? Суставы болят даже в состоянии покоя…

Олег Аюпов:

- Полиартрозхроническое заболевание. Оно будет прогрессировать, но в какой степени – зависит и от вас, и от проводимого лечения. Обычно ревматологи назначают грамотное комплексное лечение. И помните – суставы любят движения. Будете отказываться от него – станет хуже.

- Я пенсионерка,Раиса Васильевна. Поставили диагноз «полинейропатия». Что это? Как лечиться?

Дмитрий Фоменко:

- Полинейропатиянаходится в сфере компетенции неврологов, нейрохирургов или сосудистых хирургов. Советуем вам обратиться к одному из этих специалистов. Можно прийти к нам в клинику: обязательно сделаем снимки и разберемся в ситуации – у нас есть специалисты всех направлений. Телефон для справок 321-21-21.

- Хотелось бы узнать, как противостоять возрастным изменениям суставов? Возможна ли профилактика?

Дмитрий Фоменко:

- Наиболее эффективная мера – физкультура: плавание, бассейн, ходьба. Это важно. После 30 лет питание хрящей выражено замедляется: суставная жидкость перестает получать из сосудов кислород. Хрящи и суставы «голодают», из-за этого возникают проблемы. Ситуацию усугубляют лишний вес, чрезмерное употребление сахара, жареные и копченые продукты, углеводы, курение, алкоголь. Все это нарушает циркуляцию крови и плохо сказывается на питании суставов. Профилактика такая: физическая активность и здоровый образ жизни. Чем меньше мы двигаемся, тем быстрее разрушаются суставы. Но если проблемы с суставами уже есть, то ударные нагрузки, например, бег, противопоказаны. Лучше ходить. Скандинавская ходьба хороший вид спорта – там работают и верхние, и нижние конечности, нормализуется дыхание.

- Ольга дозвонилась до вас. Был гипертонический криз, в больнице сделали рентген. Диагностировали остеохондроз шейных позвонков. Насколько эффективна в этом случае лечебная физкультура.

Олег Аюпов:

- При остеохондрозе и остеопорозе всегда назначается лечебная физкультура. Позвоночник держится собственными мышцами, собственными связками. Чем выше их тонус, тем меньше проседают ваши позвонки.

- Можно заниматься дома?

Олег Аюпов:

- Лучше с инструктором – он покажут методику упражнений, которые потом можно будет повторять дома несколько раз в день. Практически в каждой поликлинике есть кабинет лечебной физкультуры. Регулярные занятия замедлят развитие недуга, снизят боль. Это повысит качество жизни. В западных странах лечебную физкультуру иногда считают альтернативой операции.

«Обследуйтесь, даже если вам кажется, что это простой ушиб»

- Добрый день, Евгения беспокоит. Не знаю, занимаетесь ли вы такими проблемами: у меня шишка на большом пальце стопы. Очень мешает при ходьбе и болит.

Олег Аюпов:

- Ваше заболевание называется вальгусное искривление первого пальца стопы. В основном оно возникает при плоскостопии. Искривление пальца – вторичное проявление. К лечению надо подходить комплексно. В первую очередь сделать снимки, посмотреть, насколько выражено заболевание, какие операции можно провести. Например, минимальные, по иссечению этих выростов, или более сложные, с фиксацией винтами ипластинами и исправлением плюсневых костей. Можете обратиться к нам на консультацию.

- Меня зовут Виктория, здравствуйте. Месяц назад сильно ушибла кисть руки. Делала рентген, прошла курс лечения, но боль сохраняется. Может это повлиять на здоровье суставов в будущем?

Дмитрий Фоменко:

- Если в течение двух недель неприятные ощущения не пройдут, я бы порекомендовал выполнить компьютерную томограмму кисти. Некоторые переломы на рентгене не видно – например, перелом ладьевидной кости кисти. Это серьезная травма, которая никак клинически не проявляется. Просто болит рука, а через три месяца, без питания, кость уже полностью рассасывается. Это серьезно. Есть такое выражение: «Природа не терпит пустоты». Нет кровоснабжения, нет кости. Организм решает, что она не нужна. Выход один – пластическая операция. Берем кость, например, из тазобедренного сустава, пересаживаем.

-Какие инновационные методы лечения применяются сегодня в вашей клинике для лечения заболеваний и травм?

Олег Аюпов:

- Их немало. Например, артроскопия коленного и голеностопного суставов - малоинвазивный метод оперативных вмешательств на суставах. Он позволяет с максимальной точностью диагностировать внутрисуставную патологию суставов и выполнить реконструктивные операции по восстановлению внутрисуставных структур. Эндопротезирование тазобедренного сустава при травмах и заболеваниях позволяет купировать болевой синдром, воссоздать опорно-двигательную функцию конечности, в максимально сжатые сроки провести профессиональную и социальную реабилитацию. Из последних успешно выполненных операций в этом году - эндопротезирование у пациентов 84 и 86 лет. Прооперированные пожилые люди смогли самостоятельно ходить по палате, пользуясь ходунками.Инновационная операция — остеоперфорация с имплантацией электретного стимулятора остеорепарации (ИМПЛЭСО). Этот метод лечения артрозов тазобедренного, коленного, голеностопного и других суставов относится к малоинвазивной хирургии, позволяющий значительно замедлить дегенерацию сустава и максимально отсрочить или исключить эндопротезирование. Плюсы - короткий период реабилитации, практически отсутствуют противопоказания и ограничения. Операция может применяться у пациентов, которым противопоказано эндопротезирование из-за тяжести сопутствующих заболеваний. Лечебный эффект от операции продолжается непрерывно несколько лет. Метод можно сочетать с другими операциями - артроскопией, коррегирующей остетомией большеберцовой кости.

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