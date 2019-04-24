Созвездие Куйбышевского НПЗ: Испания, ложки и клоуны

А их дети бензин пока не производят, но тоже производят впечатление на жюри и зрителей.

- Моя мама работает на заводе ведущим юрисконсультом, и благодаря этому я выступаю за КНПЗ уже четвертый раз, - рассказала Алина Сорогина. - В прошлом году с ВИА «Потеха» даже ездили в Москву, где заняли первое место в финале. Сейчас решила выступить соло - два года готовила испанскую песню, пришло время ее показать.

Алина СорогинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алина выбрала песню «Me voy» - девушке показалось, что каждый слушатель сможет найти в ней что-то свое. И хотя испанского языка по объективным причинам большая часть зала не знает, так и получилось - аплодисментами певицу наградили самыми искренними.

Кстати, «Потеха» и без Алины произвела на жюри свое обычное действие - ребята получили путевку в Москву. Причем и вокалисты, и инструменталисты: в «Попурри» в ход пошли не только привычные свирели, но и деревянные ложки и даже полипропиленовые трубы. Кто бы мог подумать, что сантехнические изделия издают такие приятные музыкальные звуки.

Антон Баширов и Марина Нестерова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В хореографии Куйбышевский НПЗ тоже преуспел. Антон Баширов и Марина Нестерова показали народный стилизованный танец «Парочка» об отношениях влюбленных. По условиям фестиваля, как минимум половину любого творческого коллектива должны составлять работники предприятия (или их дети). Наблюдая же выступление танцевального дуэта «Экспромт», понять, кто здесь профессионал от хореографии, а кто от нефтепереработки, было невозможно - настолько классно танцевали оба! Однако условия честно соблюдены - Антон Баширов с легкостью и огоньком выполнил все сложные русские народные фортели, хотя трудится инженером в цехе №10.

В старшей возрастной категории номинации «Вокал. Эстрадный» заводчанам удалось удивить строгое жюри. Совершенно новое, вдобавок коллективное прочтение «Прогулки» Земфиры наверняка запомнится всем, кто его услышал и увидел - выступление было еще и зрелищным.

- В этом году жюри уделяет чистоте жанра особое внимание, а мы сначала сделали фолковую вещь на стыке народного и эстрадного жанров, - рассказала начальник сектора отдела социальных программ и корпоративной культуры АО «КНПЗ» Ольга Борщова. - Пришлось срочно менять и состав коллектива, и его название, и песню.

За месяц до фестиваля коллектив «Незабава» превратился в NotaBene, а песню «Вишня», которую долго готовили, заменила «Прогулка». Но все получилось - это отметили и зрители, и жюри.

- Очень оригинальный замысел, - заключила Наталья Поклонская. - И исполнение отличное, и режиссерская подача.

В номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» выступления труппы «Комиксы» всегда ждут в предвкушении интеллигентной комедии. Не разочаровали нефтепереработчики и на этот раз: сценка «Перекресток» заставила смеяться даже самых серьезных людей: звукорежиссеров, которые пришли на фестиваль вообще-то не удовольствие получать, а работать.