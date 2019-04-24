Созвездие Сызранского НПЗ: «Крутышки», напевки и родники

Но дети растут, и в этом году Елизавета приехала на фестиваль, но исключительно для того, чтобы поддержать младшую сестру, подхватившую семейное знамя. Ариадна Базыкина продолжает творческую династию на том же поприще - в эстрадном вокале. В этом году знаменитый сызранский образцовый ансамбль «Оранжевое лето» (возрастная категория 7 - 12 лет), в составе которого выступает Ариадна, привез песню «Круче всех». Ребята действительно были круты на сцене: хулиганистые, даже немного задиристые, они показали не только песню, но и танец, и спектакль.

- Я кайфовала, когда пела эту песню - она очень заводная, - призналась Ариадна Базыкина, папа которой работает на Сызранском НПЗ водителем. - Первые три года я участвовала в фестивале сольно, а в этом году - в коллективе, с ребятами. Это веселее! А Лиза помогала нам: прослушивала, говорила, где что подправить, как поработать над ошибками.

Ансамбль «Родники» удивил: выступил с «Волжской кадрилью» в хореографической номинации, однако мог с таким же успехом претендовать на вокальную и инструментальную - во время танцев нефтепереработчики умудрялись и петь, и подыгрывать. Среди них - дежурная бюро пропусков АО «СНПЗ» Анастасия Маслюк. Когда-то Анастасия начинала участвовать в фестивале как ребенок заводчан (родители трудятся на предприятии), а теперь уже - как сотрудник.

Дарья Вельшакаева и Алина КоролеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сначала выступала сольно, потом - с театром танца «Вернисаж», - рассказала Анастасия Маслюк. - В Москве я стала лауреатом и пела дуэтом с Владом Соколовским - если бы не фестиваль, конечно, это было бы невозможно. Отучилась в Ульяновском госуниверситете по специальности «Экономическая безопасность» и вернулась в родной город, на родной завод. Наша трудовая династия начинается с прадеда и насчитывает больше 180 лет стажа!

Екатерина Чапоргина, папа которой трудится оператором на СНПЗ, привезла на сцену фестиваля танец «Путы» - о том, как нам мешают в жизни условности, комплексы и другие сдерживающие факторы. Хотя девушке, похоже, никакие препятствия не ведомы - восьмиклассница учится на «отлично», подумывает стать врачом.

- Я занимаюсь танцами восьмой год, обожаю этот вид искусства, - рассказала Екатерина. - Очень благодарна своим педагогам, раскрывшим во мне способности и поставившим этот танец. По ходу его действия я выпутываюсь из проблем и начинаю жить и дышать полной грудью.

Михаил Замулин (слева).Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обладатель чудесного баритона, машинист ЛГ-35/11-300 Михаил Замулин, в прошлом году занявший первое место, снова покорил жюри. Его мама когда-то пела в хоре и играла на барабанах, отец - на скрипке. А Михаил поет, причем любовью к народной песне «заразился» от семьи своей супруги.

- В этом году я приехал с Яренскими напевами, - поделился сотрудник Сызранского НПЗ Михаил Замулин. - Очень люблю петь - все свободное время занимаюсь вокалом. Многие спрашивают, почему стал нефтепереработчиком, если так нравится петь? А Левон Саркисович (Оганезов) однажды, когда я спросил его, как пробиться на большую сцену, сказал: «Миша, все хотят на сцену. А кто же работать будет?»