Созвездие Новокуйбышевского НПЗ: Кухня, мурашки и рок-н-ролл

Дочь оператора цеха №37 НК НПЗ Милана Жарехина практически выросла на глазах жюри - на этот раз она удивила мэтров на французском языке.

- Эту песню пела Лара Фабиан, но она гораздо старше - написана около 70 лет назад, - рассказала Милана. - Песня сложная, репетировала долго. Хорошо хоть, учусь пока в восьмом классе - не нужно к школьным экзаменам готовиться. Однако в этом году я оканчиваю музыкальную школу, так что сдаю экзамены там - уже «отстрелялась» по музыкальной литературе, осталось сольфеджио и фортепиано.

Время для Миланы Жарехиной - сейчас самый ценный ресурс: раз в месяц девочка ездит в Москву, где поет в группе, созданной при Академии Игоря Крутого по итогам «Битвы талантов», в которой в 2017 году юная певица из Новокуйбышевска дошла до финала.

Виктория БездомниковаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна восходящая звезда - Виктория Бездомникова, мама которой работает секретарем руководителя НК НПЗ: ее выступление забыть получится не скоро. Безупречное по исполнению и режиссуре, оно стало ярким акцентом вокального конкурса. Шлейф, притороченный к плечу платья наподобие древнеримской тоги, по ходу песни периодически превращался в экран, на котором транслировался мультфильм о рождении и взрослении любви. Виктория в прошлом году участвовала в фестивале впервые и сразу стартовала с третьего места. Сейчас пришла уже как своя - здесь появилось много друзей, с которыми приятно увидеться и пообщаться.

Выступления обеих девочек высоко оценила певица Наталья Подольская. Во время обсуждения вокального конкурса Наталья сказала, что Милана Жарехина - готовая артистка, которая может украсить любую сцену, а Виктория Бездомникова идеально справилась со сложной песней. «До мурашек», как выразилась Подольская.

Как водится, нефтепереработчики блеснули в хорео-графии. Танцевальное шоу Daviance на этот раз представило танцевальную зарисовку «Наша кухня», дав возможность каждому в зале представить, что творится в святая святых любого ресторана.

- Это командный номер о командной работе, - рассказал слесарь ремонтно-механического цеха АО «НК НПЗ» Александр Визгалов. - О том, как работает общий механизм и как каждая мелкая шестеренка имеет в ней свое важное значение. Надеюсь, три месяца очень плотных репетиций не прошли даром!

Дети от взрослых не отстали. Их казахский народный танец покорил и жюри, и зрителей - словно стая больших белых птиц приземлилась на сцену «Звезды». Еще один спортивный танец попал в эстрадно-цирковой жанр - номер «Все это рок-н-ролл», исполненный Аленой Егоровой и Максимом Пашкевичем, словно продолжение оскароносной «Богемской рапсодии», перенес аудиторию в эпоху легендарного Фредди Меркури.

- Мы живем акробатическим рок-н-роллом уже полтора года, - рассказала редактор отдела по работе со СМИ АО «НК НПЗ» Алена Егорова. - Чтобы проникнуться образом Фредди, пересмотрели все его концертные выступления. Но самыми сложными были, конечно, акробатические трюки - через боль, но мы это сделали!