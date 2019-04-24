Созвездие НЗМП: Некрасовские казаки, васильки и дети

В эстрадно-цирковом жанре студия воздушной гимнастики «Невесомость» показала «Воздушный рок-н-ролл», закручивая под самым потолком фуэте, прогибаясь при этом под немыслимым углом. А в вокально-инструментальном Анастасия Бочковская и Амелия Панферова в четыре руки сыграли на фортепиано Сонату до мажор. Причем Настя, у которой на заводе трудится мама, отметилась и в эстрадно-цирковом номере, похоже, дети сотрудников НЗМП так же универсальны, как и их родители, успешно танцующие, играющие на инструментах, поющие и при этом производящие масла и присадки мирового качества.

Мужской квартет НЗМП.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пример такого универсала - Илья Буранов, который из года в год на сцене фестиваля и поет, и играет на скрипке, всегда занимая при этом призовые места. В этом году Илья на любимом инструменте Паганини исполнил в дуэте со своей мамой, пианисткой Ириной Бурановой, «Балетные сцены». И со своим коллегой Артемом Васильковым вошел в вокальный мужской квартет, порадовавший зал и жюри вечным хитом «На дальней станции сойду».

- Мы решили взять песню из нашего советского прошлого и подать ее в современной обработке, - рассказал ведущий инженер-механик управления капитального строительства ООО «НЗМП» Илья Буранов. - Цель у нас, как всегда, одна: выпустить продукт, достойный победы!

Специалист по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям ООО «НЗМП» Артем Васильков, на предыдущих фестивалях выступавший в хореографических постановках, в этот раз честь предприятия отстаивал в качестве вокалиста.

- Песня замечательная, от нее веет теплотой времен, когда деревья были большими. А самое главное - тема васильков раскрыта, - шутит Артем Васильков.

Трогательный и смешной номер «Миссия невыполнима» сотрудники НЗМП представили в эстрадно-цирковом жанре: не побоявшись надеть ходули, превратились в аистов, заботливо доставляющих будущим родителям младенцев. Дело оказалось на грани провала, когда одной из птиц пришлось доставлять целую тройню. Но на то и существует взаимовыручка, чтобы все миссии выполнялись!

Хореографического номера ансамбля «Разгуляй» ждали: ни разу масленщики не разочаровывали своих поклонников. И на этот раз удивили: танец некрасовских казаков обошелся без привычных «выходов» и «трюков». В итоге получилось произведение, которое смотрелось целостным и органичным.

- Я впервые участвую в этом фестивале и очень рада, что согласилась, - полтора месяца репетиций пролетели как один день, - рассказала лаборант химического анализа ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» Оксана Чиркина. - У нас очень необычный танец - некрасовские казаки были вынуждены уйти из России

в Турцию, отсюда и восточный колорит.

Ну а создатели этой «Арабской ночи» вынуждены теперь ехать из Новокуйбышевска в Москву - талант «наказуем»!