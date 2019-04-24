Созвездие ННК: Рок, барыня и буги-вуги

Но сразу составила нешуточную конкуренцию фаворитам во всех номинациях. Глядя на наряд Софии Бариновой - русский сарафан, венок, на шее висит трещотка, трудно ошибиться: девочка выступает в номинации «Вокал. Народный». А припоминая прошлогоднее ее выступление, понимаешь: сейчас ноги захотят пуститься в пляс. София на пару с аккомпаниатором Олегом Титовым в ярких красках нарисовали перед сидящими в зале перспективу грядущих выходных. Песня «Субботея» с традиционным припевом «Барыня ты моя, сударыня ты моя», как всегда, «зашла», особенно учитывая сочность подачи - совокупность голоса и обаяния Софии. Девочка, мама которой работает в Новокуйбышевской нефтехимической компании ведущим специалистом отдела реализации собственной готовой продукции, уже второй раз принимает участие в «Роснефть зажигает звезды» и выходит под софиты, почти не переживая.

София Баринова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Выходя на сцену, волноваться бессмысленно, - считает юная певица. - Ты уже здесь, и только от тебя зависит, что ты сможешь сделать.

В номинации «Вокал. Эстрадный. Соло» Полина Сорокина и Роман Гайдман встряхнули публику своим «Солнышком» - парень, девушка и гитара всегда найдут путь к сердцу зала. Ребята рискнули. Поначалу собираясь подготовить для фестиваля кавер известного хита, в последний момент решили выступить с произведением, незнакомым широкой аудитории. «Солнышко», которое Роман когда-то написал для себя, разложили на два голоса и спели «на пять». Зал подпевал и свистел от восторга - а ведь даже популярные исполнители зачастую опасаются представлять своим фанатам новые песни.

Полина Сорокина и Роман Гайдман.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я пела лет 10 назад, - призналась аппаратчик цеха №3 АО «ННК» Полина Сорокина. - А в этом году решила поучаствовать в отборочном туре и прошла. Надеюсь, жюри оценит наш драйв!

Андрей Тепляков и Дарья Волосникова в костюмах стиляг зажгли на сцене «буги-вуги». Хоть возрастная категория и младшая, ребята танцуют уже пять лет. Папа Андрея работает в АО «ННК» начальником смены, то есть обеспечил сыну путевку на фестиваль, а мама - идейный вдохновитель: именно она привела когда-то мальчика в студию бально-спортивного танца «Александрит».

- Я очень люблю танцевать - прямо душа просит, - признался третьеклассник Андрей Тепляков. - И художественный руководитель у нас очень веселый, и танцы красивые, и костюмы классные.

Аппаратчик синтеза цеха №6 АО «ННК» Алина Рачкова и танцор международного класса Евгений Пахомов составили дуэт специально для фестиваля. За три месяца плодотворного сотрудничества родился танец «Только ты», навеянный «Женитьбой Бальзаминова», ироничный, остроумный и просто красивый. Аппаратчица признается: во время выступления адреналин зашкаливал.

- Я занималась танцами только в детстве и в институте. А потом семейная жизнь, работа, как-то не до того стало, - смеется Алина. - Несколько лет вообще никаких танцевальных движений не делала, и так захотелось чем-то таким заняться - подвигаться, пообщаться, ощутить себя на сцене! Дома и на работе поддержали: «Алинка - молодец! Возвращайся с победой!»

Ярким завершением инструментального конкурса стало выступление вокально-инструментального коллектива Новокуйбышевской нефтехимической компании. Нефтехимики не побоялись взять песню Аллы Пугачевой «Делу время», и спустя десятки лет она прозвучала совершенно по-новому. Хотя, чтобы выпустить этот продукт, нефтехимикам пришлось потрудиться: собирать десять человек на репетицию было непросто.

- Всегда удавалось находить компромисс - репетировали в обеденное время, вечерами, - поделился начальник отдела заключения договоров на реализацию готовой продукции АО «ННК» Александр Нуждин. - Главное, что в нашем коллективе работают талантливые люди, которые умеют делать все. Три гитариста, клавишник - все свои!