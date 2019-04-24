Созвездие «СамараНИПИнефть»: Принцессы, фламенко, ирландский колорит

Номеров, которые «не цепляют», в репертуаре этого предприятия просто нет. Девятилетние двойняшки Лиза и Катя Кровяковы поют с тех пор, как стали первоклашками. Девочек в нарядах принцесс отличить можно только по цвету воздушных платьев и наличию короны на голове, видимо, ее может носить лишь старшая царевна, родившись на несколько минут раньше сестры. Песня так и называлась - «Принцесса».

- Мы занимаемся в студии «Мармелад», - наперебой рассказали девчонки. - Мы сами захотели петь - никто за нас не решал!

Несмотря на внешнее поразительное сходство (жюри наверняка казалось, что у них просто двоится в глазах), вкусы, в том числе и музыкальные, у двойняшек разные. Лиза приветствует творчество Димы Билана, тогда как Кате нравятся песни Насти Каменской и Потапа. Мама сестер работает инженером в ООО «СамараНИПИнефть»,

а девочки пока не решили, кем хотят стать в будущем. Но что будут петь, хотя бы для себя, они не сомневаются. Успехи на данном поприще имеются: в прошлом году на фестивале «Роснефть зажигает звезды» сестренки заняли третье место и планируют этот результат улучшить - перед конкурсом занимались целый месяц каждый день!

Евгения ГавриловаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный специалист отдела геологоразведочных работ и управления запасами Евгения Гаврилова в очередной раз удивила зал и жюри: песня «Одно и то же», которую девушка позаимствовала из репертуара «Айовы», прозвучала свежо и даже круто. Трудно поверить, что Евгения не получала музыкального образования, не занималась с педагогами по вокалу, не ходит ни в какие специализированные студии и кружки. Поет только для души: тихонько напевая на работе и в полный голос дома.

- Думаю, мне музыкальность от родителей досталась, - улыбается Евгения. - У папы хороший голос, мама в студенчестве не только пела, но и играла на баяне.

Евгения Гаврилова принимает участие в фестивале уже в четвертый раз - как не поверить в свои силы, когда профессиональное жюри самого высокого уровня говорит «да»? Девушка два раза была в призерах - первый раз заняла третье место, а уже на следующий год вышла в финал, опередив всех самарских соперников.

- Раньше я часто выступала в «Студенческих веснах», а теперь раскрасить будничную жизнь дает возможность этот прекрасный фестиваль, - признается Евгения. - Руководство и коллектив

«СамараНИПИнефти» меня поддерживают, и это самый лучший стимул для побед!

Дарья Харитонова и Анастасия Полященко - настоящие звезды фестиваля. Несколько лет подряд девочки представляют на суд жюри и восхищенных зрителей в номинации «Хореография» ирландский танец - каждый раз новый. Ирландский танец считается одним из самых сложных в исполнении, но девчонки раз за разом уверенно завоевывают «золото», не говоря уж о зрительских симпатиях.

- Мы занимаемся в школе ирландского танца «Иридан» - там и познакомились, - рассказала Даша, у которой на предприятии папа трудится инженером. - Семь лет эти танцы изучаю!

А вот главный специалист ООО «СамараНИПИнефть» Светлана Варжицкая вышла на сцену с гитарой: под фортепианный аккомпанемент Надежды Чухланцевой исполнила вальс Иванова-Крамского.

- Классической гитарой я увлеклась в институте - у нас был ансамбль, с которым мы даже гастролировали, были на хорошем счету в Куйбышевской области, - вспоминает Светлана

Олеговна. - Потом мы повзрослели, обзавелись семьями, а несколько лет назад снова встретились и теперь играем уже для души. Конечно, классическая музыка мне ближе, но очень люблю Окуджаву, Визбора, их песни мы поем на природе и на Грушинском фестивале, когда удается туда выбраться. Музыка всегда помогает. Как бы ни устал на работе, а придешь домой, поиграешь - и прилив сил и оптимизма обеспечен!

Татьяна Казакова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Казакова приехала на конкурс из Оренбурга - инженер-технолог комплексного отдела ООО «СамараНИПИнефть» привезла колоритный танец. На работе Татьяна проектирует прокладку нефтепроводов от месторождений нефти и газа до места их сбора, а на досуге «жжет» испанский танец фламенко.

- Я танцую всего три года, на фестивале выступаю впервые, как и на сцене, - призналась Татьяна Казакова. - Танец - это и разгрузка, и зарядка. Очень рада, что муж поддерживает мое увлечение, а сейчас болеет за меня…

Желтое испанское платье, заразительный танец и горящие глаза не остались без внимания жюри. Татьяна - в призерах!