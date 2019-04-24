Созвездие «Самаранефтехимпроект»: Сестры, птицы и матросы

Жюри, основной состав которого во главе с Левоном Оганезовым работает на творческом фестивале нефтяников каждый год, тоже хорошо знает эту фамилию - сестрам Софии и Еве каждый раз удается покорить российских мэтров искусства. Девочки поют с самого детства, как, впрочем, вся семья. Юные артистки пели на этом фестивале уже и на украинском, и на белорусском, и на французском языках. В этом году сестры приготовили английские песни.

- Я пела англоязычную песню Graviti, - рассказала 11-летняя Ева Похолок. - Готовили ее с педагогом достаточно долго - сложная, иногда что-то не получалось и приходилось оттачивать. Хочется не просто исполнить песню, а довести ее до совершенства!

Ева Похолок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ева всегда находит отклик в сердцах строгого жюри - призовые места тому подтверждение. А в прошлом году, выступаяй в разных возрастных номинациях, девочки победили в обеих и вместе отправились в Москву. У певиц в «Самаранефтехимпроекте» работают и мама, и папа.

- Дочки у нас поют с трех лет, - говорит помощник главного инженера Виктория Похолок. - Их папа тоже поющий человек и в фестивале участвовал. Но сейчас очень загружен на работе, с трудом выбрал время, чтобы приехать на выступления девочек.

София Похолок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В номинации «Вокал. Эстрадный» 18+ Самаранефтехимпроект представили Мария Лукьянова и Растам Гумеров. Парень с гитарой и бойкая девушка в ярко-желтом платье с песней «Нас учили быть птицами» словно осветили зал - настолько жизнерадостно и позитивно прозвучал их дуэт.

- Я эту песню слышала в исполнении Ольги Кормухиной и решила, что она нам очень подходит, - призналась инженер электронного архива ПАО «Самаранефтехимпроект» Мария Лукьянова. - Очень люблю петь, а полгода назад решила начать заниматься с педагогом. Дочка моя четырехлетняя тоже подпевает, можно сказать, помогала мне готовиться к фестивалю.

Иван Уваров и Артем Смоленков погрузили зрителей в страстную, чувственную атмосферу - композиция «Танцуем танго», исполненная на двух аккордеонах, несмотря на категорию 13 - 17 лет, прозвучала удивительно по-взрослому. Произведение готовили целый год, не скупясь на время.

Иван Уваров (справа).Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я занимаюсь музыкой пятый год, а с Артемом дуэтом играем три года, - рассказал Иван Уваров, мама которого трудится в «Самаранефтехимпроект». - Чтобы стать хорошим аккордеонистом, нужно чем-то жертвовать - лишний раз в футбол, например, не поиграешь. Два часа в день как минимум необходимо репетировать. Но и расслабляться, конечно, нужно - я вот рыбалку со спиннингом люблю, а Артем - профессио-

нально играет в хоккей.

В номинации «Оригинальный жанр» предприятие представила Ксения Никифорова - дочь инженера

1 категории ЭТО Елены Никифоровой. Ксения со своим партнером Дмитрием Зеленецким показала на сцене «Звезды» акробатический рок-н-ролл. Несмотря на то, что ребята занимаются этим видом спорта всего год, заняли третье место - жюри оценило уровень подготовки и волю к победе.

В номинации «Отражение» «Самаранефтехимпроект» тоже ждал успех - руководитель группы ОАСС Юлия Лисицина со своей акварелью «Море» получила бронзовую награду.

Полина Потякина, Яна Краснова, Денис Тулкин и Никита Бунеев, а вместе - группа «Версия» показали в самой младшей возрастной категории танец «Матросы». Конечно, такие выступления неизменно вызывают улыбку: ребята в матросских костюмчиках всегда найдут местечко в сердце любого взрослого, бывшего советского, человека. У Полины папа работает начальником строительного отдела в «Самаранефтехимпроекте», мама Яны трудится там же инженером.

- Мы этот танец ох как долго готовили, - рассказали девчонки. - Несколько недель занимались! Особенно в последние дни перед фестивалем. Очень хочется, чтобы всем понравилось.

Эта мечта точно сбылась: понравилось всем!