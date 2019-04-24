2019-04-23T23:16:21+03:00
Общество

Созвездие «Нефтегорского НПЗ»: Нежность, мужественность, красота

Нефтегорский газоперерабатывающий завод каждый год представляет на фестивале свои таланты, но никогда не берет многочисленностью номеров
Анна ФЕДОРОВА
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Наталья Зинович снова завоевала «золото» фестиваля.Наталья Зинович снова завоевала «золото» фестиваля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Участников от газопереработки немного, но каждый из них запоминается, у каждого имеется своя, так называемая «изюминка».

Ведущий специалист группы организации закупок Илья Лебедев выступает на фестивале не впервые - в прошлом году в дуэте исполнил песню самарского композитора Валерия Палаускаса «Не скучай, калина!». Не только калине, но и залу скучать не пришлось - задора нефтегорских газопереработчиков хватило и на жюри, и на зрителей. Илья никогда не занимался вокалом со специалистами, не пел в хоре. Но во время службы в армии, которую проходил на Байконуре, был запевалой - талант от товарищей не спрячешь! Да и просто для души, по собственному признанию, поет - когда хорошее настроение требует выхода, в голову всегда придет какая-нибудь хорошая песня из репертуара «Синей птицы» или Юрия Антонова.

Илья Лебедев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Илья Лебедев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я очень волнуюсь на сцене, - признался Илья Лебедев. - Даже специальная собственная система есть - пою с закрытыми глазами, чтобы, посмотрев в зал, не сбиться.

В этом году Илья Лебедев принял решение попробовать свои силы в одиночку. Песня Максима Олейникова «Душа» разительно отличается от веселой «Калины» - это философская песня-размышление о выборе пути.

Так что букет белых роз, врученный болельщиками родного предприятия, на сто процентов заслужен! Группа поддержки у нефтегорской творческой делегации была мощная - многочисленная и шумная. А Илью подбодрить приехали не только коллеги, но и жена.

Еще одна яркая звезда, за которую болел Нефтегорск, - Полина Одуваева. В прошлом году девушка растрогала зал «Доброй сказкой» про маму. На этот раз Полина пела дуэтом со своей наставницей по вокалу Юлией Мещеркиной песню на английском и итальянском Ave Maria в связи с трагическими событиями с собором Нотр-Дам она прозвучала особенно пронзительно. Полина учится в музыкальном училище оперному вокалу, поэтому ее исполнение отличается академичностью. На Нефтегорском ГПЗ трудятся ее отец и брат, и девушка рада представлять это предприятие на творческом корпоративном конкурсе.

Полина Одуваева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полина Одуваева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В песне удалось совместить эстрадный и академический вокал. Песня Бейонсе дала толчок к вдохновению. Специально для конкурса была написана кавер-версия, в которую органично вплелась оперная музыка, - призналась Полина.

- За кулисами волновалась, конечно, но когда вышла - все прошло. Я расслабляюсь и пою для себя - это помогает.

Наталья Зинович рисует, по собственному признанию, почти с рождения - с того момента, как родители вложили в ее руку первую кисточку. Сначала окончила детскую художественную школу, потом - Саратовское художественное училище. Но звезды сложились так, что применять все эти знания и умения Наталье довелось на Нефтегорском ГПЗ, где она трудится диспетчером автотранспортного участка. Когда впервые занялась оформительской деятельностью на заводе, думала: разве получится сплести трубы, агрегаты и искусство? Оказалось, что здесь непочатый край для гармонии и самовыражения.

В прошлом году картина Натальи Зинович «Мой завод» в номинации «Отражение» победила не только в Самаре, но и в финале конкурса в Москве. На этот раз Наталья представила не менее впечатляющее произведение «От рассвета до заката». В произведении можно заметить не только акриловые краски, которыми нарисована основная часть полотна, но и куски фанеры, фрагменты газет - на фантазию автора поработали самые разные материалы.

- Я хотела показать специфику работы в компании «Роснефть» - круглосуточную, непрерывную, - рассказала Наталья Зинович. - Трубы, техника, сложное оборудование, а во главе всего этого стоит человек. Кусочки газет символизируют нашу открытость - компания всегда на виду.

Жюри оценило и замысел, и исполнение: произведение Натальи Зинович признано лучшим в своей номинации и едет со своим автором в Москву!

ИСТОЧНИК KP.RU

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