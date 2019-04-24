Жителям Самары рассказали, как купить настоящие куличи к Пасхе

Пока весь город спит

Чтобы испечь кулич дома нужно потратить целый день: замесить тесто утром и ждать, пока оно подойдет, и только вечером отправить его в духовку, предварительно заготовив формочки. Такая перспектива для нас работающих с утра до вечера людей, да еще и в период предпраздничной суеты – не очень жизнеспособна. Но лично меня в предпасхальной гонке всегда выручают куличи "Самарского хлебозавода №5". И в этом году я убедилась в правильности своего выбора, побывав на производстве в пасхальную неделю. Хлебозавод сейчас работает 24 часа в сутки и над созданием куличей трудятся в три смены.

Инженер-технолог Элеонора Ферингер считает, что кулич должен быть крупнопористый, эластичныйФото: Альберт ДЗЕНЬ

Секретами приготовления главного пасхального угощения с нами поделилась инженер-технолог Элеонора Ферингер.

- Готовиться к пасхе мы начинаем практически сразу после нового года, ведь нужно подобрать качественные ингредиенты, проработать рецептуру. На приготовление каждой партии необходимо около 8-10 часов.

Изюма для куличей не жалеютФото: Альберт ДЗЕНЬ

Приготовление кулича начинается с тестомесильной машины: большой чан, где замешивается тесто, а к нему потом добавляют остальные ингредиенты. Сначала замешивается опара, которая бродит в течение четырех часов, далее замешивается тесто с сахаром, после оно «отдыхает» еще около двух часов и только потом пекари добавляют изюм. Кстати, на партию требуется около 15-20 кг сушенного винограда. Проходит еще 1,5 часа и тесто по формочкам начинает делить специальный автомат, далее оно отправляется в расстоечные шкафы, где создается особый режим влажности и температуры, чтобы тесто подошло побыстрее, а теперь можно и в печь. Ничего сложного, правда?

Выбрать кулич можно на любой вкусФото: Альберт ДЗЕНЬ

Цукаты, орехи и аромат ванили

Но самый вкусный этап впереди - верхушку кулича покрывают густой и ароматной помадкой и цветной праздничной посыпкой. Самарский хлебозавод №5 порадует горожан не только вкусными классическими куличами, но и удивит "Купеческим" - фаворит среди покупателей. В его составе больше яичного меланжа и много-много арахиса, а украшают его фруктовыми цукатами. Отличный подарок, если на Пасху вы собрались в гости, а тематическая праздничная упаковка не только радует глаз, но и позволяет продукции сохранить свежесть.

Из печи куличи выходят пышными, подрумянившимисяФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Настоящий кулич должен быть крупнопористый, эластичный, немного крошиться. Чем нежнее вкус – тем качественнее кулич, а это зависит от количества яиц и молока в составе. Конечно, в пасхальную неделю у нас всех много работы, но нам очень приятно быть частью такого большого праздника. Тысячи семей попробуют наш кулич на Пасху - одна эта мысль доставляет массу положительных эмоций, - делится эмоциями Элеонора.

На "Купеческом" куличе посыпка из цукатовФото: Альберт ДЗЕНЬ

В продажу поступают уже освященные куличи. Каждый год на "Самарский хлебозавод №5" приглашают батюшку Свято-Воскресенского мужского монастыря, он благословляет не только готовую продукцию, но и все цеха, оборудование и сотрудников.

Так что выбирайте куличи к пасхальному столу c умом. И пусть ваш праздник Воскресения Христова будет чистым, светлым и пройдет за нарядным праздничным столом. Настоящим украшением которого станет правильный кулич.

Только цифра

Самарский хлебозавод №5 планирует изготовить в 2019 году более 200 тыс. куличей