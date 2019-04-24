В детских больницах в Самаре появятся новые корпуса

Новые возможности для детской медицины

Делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым представила в Совете Федерации планы по развитию сферы здравоохранения в регионе. Презентация проходила в рамках Дней Самарской области в верхней палате парламента. Проект постановления о господдержке Самарской области в блоке социально-экономического развития члены Совета приняли единогласно. В нем профильным министерствам предлагается поддержать ряд очень важных для региона проектов, в том числе в сфере здравоохранения.

- Министерство здравоохранения заострило внимание на двух важнейших вопросах. Это больница имени Ивановой и областная детская инфекционная больница, ранее известная как городская больница №5. И также по линии соцзащиты важным вопросом стало строительство двух общежитий для проживания пожилых людей. Мы постарались представителей Совета Федерации убедить в необходимости реконструкции и строительства этих объектов как наиболее важных для жителей Самарской области, - отметил министр здравоохранения Михаил Ратманов.

Главный врач детской больницы Ольга Галахова одобрению проекта в Совете Федерации очень рада. Сегодня здание еще советской постройки на больничной территории вмещает в себя стационар и пищеблок. На месте хозпостройки уже больше пяти лет хотят возвести современный корпус для хирургического отделения и онкогематологии на 200 коек.

- Мы ждем новый корпус. Здесь планируются две современные операционные, одна из них будет предназначена для операций по пересадке костного мозга. В нашей больнице работает отделение онкогематологии, где помогают выздороветь детям с заболеваниями крови. Но половина успеха лечения зависит от условий содержания ребенка. Поэтому нам очень необходимы стерильные ламинарные палаты для детей после высокодозной химиотерапии, для которых опасна любая инфекция. Мы также надеемся, что операционные будут оснащены современным высокоточным оборудованием, - рассказывает Ольга Галахова.

Нужен подарок к юбилею

В следующем году больнице исполняется 50 лет. Сейчас здесь принимают около 50 тыс. пациентов в год. Количество коек со дня открытия увеличилось в два раза, а вот территория - нет.

- Новый корпус позволит расширить площадь тех отделений, которые останутся в основном помещении. А также мы планируем забрать отделения детские, которые находятся во взрослых больницах, - добавляет Ольга Галахова.

Ждут изменений и мамы маленьких пациентов, которые понимают, что врачи тоже переживают из-за работы в вынужденной тесноте. Артемий - пациент отделения онкогематологии. Вместе с мамой Ольгой Девятовой он лечится в больнице уже на протяжении двух лет. Каждый раз по-разному: то на несколько дней, то на месяц. Мальчишка все переносит стойко. И постоянно фонтанирует идеями: то мечтает разводить лягушек, то научиться летать. Мама руки не опускает: детишки с такими диагнозами в большинстве случаев полностью выздоравливают.

- Спасибо врачам отделения, они настоящие профессионалы, очень внимательные, чуткие, человечные. Но здесь им тяжело работать, а нам лечиться. Нужны лучшие условия для детей. Врачи замечательные, они всегда подгадывают, чтобы дети были одного возраста, одного пола в палате, - говорит Ольга.

В Совете Федерации уже отметили позитивные результаты по снижению смертности среди трудоспособного населения в Самарской области. Здесь также подчеркнули, что одно из поручений Владимира Путина - модернизация детской медицины. И реализация всего задуманного в регионе будет этому способствовать.

- Я хотел бы подчеркнуть, что Совет Федерации как палата регионов уделяет первоочередное внимание именно развитию регионов. Самарская область - передовой регион. Губернатором Дмитрием Азаровым правильно расставляются акценты, работает команда. Безусловно, эти предложения войдут в проект постановления Совета Федерации, и сегодня на профильном комитете по социальной политике они были поддержаны, - резюмировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян.