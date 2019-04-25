2019-04-25T14:05:50+03:00
Общество

Самарцы пожаловались главе города на плохие дороги и транспортную инфраструктуру

Елена Лапушкина по итогам личного приема граждан дала ряд поручений профильным департаментам
Анна ФЕДОРОВА
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Проблемы решаются с двух сторон: пока Елена Лапушкина прорабатывает вопросы с департаментами, активисты проводят собрания с населением. Фото пресс-служба администрации г.о. СамараПроблемы решаются с двух сторон: пока Елена Лапушкина прорабатывает вопросы с департаментами, активисты проводят собрания с населением. Фото пресс-служба администрации г.о. Самара
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Огород для ветерана

Вопрос, по которому обратился к Елене Лапушкиной Валерий Самсонов, касается его мамы, ветерана Великой Отечественной Ульяны Самсоновой. Женщина с 2017 года не может получить в Куйбышевском районе земельный участок под огородничество, тогда как предварительное согласование Департамента градостроительства Самары давно имеется. Ситуация осложнилась со вступлением в силу в августе 2018 года федерального закона, ограничивающего использование земель в прибрежной защитной полосе, куда попал будущий огород ветерана Несмотря на возникшие юридические сложности, по итогам встречи были приняты долгожданные для семьи ветерана решения. В распоряжении о выделении участка пропишут ограничения его использования – если федеральное министерство экономического развития разрешит, они будут сняты. Если же ответ будет отрицательным, Ульяне Самсоновой предложат другой участок.

- Мне категорически не нравится, что решение вопроса настолько затянулось, - подчеркнула глава Самары. - Есть ветеран Великой Отечественной войны, который имеет право получить участок. Мы должны приложить все усилия, чтобы людям в этом помочь, вместе проработать все возможные варианты, которые у нас есть.

По поручению Елены Лапушкиной, уже к 30 апреля соответствующие документы будут разработаны и подвергнуты экспертизе.

Пешком много не находишь

На личный прием главы города делегация жителей Рубежного добралась без проблем, ведь автобусы № 36 и 63 до областной столицы ходят регулярно. Проблема у них другая – по самому поселку приходится ходить пешком. Некоторым жителям, чтобы добраться до остановки общественного транспорта, школы или детского сада, приходится отмахивать до пяти километров. По словам заместителя руководителя Департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, чтобы организовать безопасное движение транспорта вглубь поселка, нужно сначала реконструировать его улицы – отремонтировать дороги, оборудовать тротуары, остановки и пешеходные переходы, осветить улицы.

- Создавайте рабочую группу из специалистов Департамента транспорта, Департамента городского хозяйства и экологии, привлекайте специалистов всех нужных служб, - дала поручение профильным службам Елена Владимировна. - До 15 мая нужно организовать комиссионный выезд и сформировать с жителями совместный план дальнейших действий.

Инициативная группа Рубежки тоже в это время не будут сидеть без дела: ей предстоит провести встречи с жителями и по итогам подготовить протоколы собраний.

Автобусы есть, но мало

У жителей поселка Жигулевское сады схожие проблемы – недостаточное транспортное обеспечение. Алевтина Макеенок, Елена Горелова и Григорий Мошков рассказали, что с географическим центром города их связывает автобусный маршрут №45. Но если в будни по маршруту курсируют пять автобусов, в выходные дни их всего три – в субботу и воскресенье стоять на остановке приходится едва не часами.

Елена Лапушкина пообещала жителям до конца мая приехать на место с руководителями департаментов и районной администрации, а пока поручила Департаменту транспорта продумать возможные варианты решения вопроса.

Есть транспорт, нет асфальта

Активисты из Зубчаниновки обратились к главе города с вопросами, связанными с благоустройством и водоснабжением территории. По их мнению, необходимо провести инвентаризацию улично-дорожной сети, логичным продолжением которой стала бы ее реконструкция. По словам жителя Зубчаниновки Артема Гниломедова, хотя поселку перевалило за сотню лет, асфальтом «похвастаться» могут от силы четыре-пять улиц, ливневкой – ни одна. Жители поселка не настаивают на повсеместном асфальтировании, но хотят видеть это доказательство цивилизации по крайней мере около социальных учреждений – школ, детских садов.

Елена Лапушкина предложила активистам принять участие в губернаторском проекте «Содействие» - составить вместе с жителями план по приоритетности и сформировать заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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