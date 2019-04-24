АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе датыпроведенияэлектронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 26.04.2019с 11.00 (мск) на 17.05.2019 на11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-161152):

Лот 1:Часть Центрального отделения №4257 Сбербанка России, кадастровый номер 63:09:0301143:590, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадью 3 222,8 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д.87. В аренду передается часть здания площадью 1928,4 кв.м., а именно:

- нежилые помещения, расположенные в подвале (-1-ом этаже), общей площадью 422,6 кв.м., номера на поэтажном плане: №№ 1,3,4,7-10,21-23,27-33,40а;

- нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже, площадью 34,7 кв.м., номер на поэтажном плане: № 29;

- нежилые помещения, расположенные на 2-ом этаже, общей площадью 918,3 кв.м., номера на поэтажном плане: №№ 1-10,12-14,17-44;

- нежилые помещения, расположенные на 3-ем этаже, общей площадью 552,8 кв.м., номера на поэтажном плане: №№ 1-32.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 732 147 руб. 62 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 732 147 руб. 62 коп.

Шаг аукциона – 73 214 руб. 76 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Электронный аукцион будет проводиться 17 мая 2019 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 06.03.2019 по 16.05.2019 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15.05.2019.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 16.05.2019.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 29.04.2019 с 12.00 (мск) на 20.05.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот№1:

Лот №1:

Объект 1: Центральное отделение №4257 Сбербанка России, назначение: нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадь: 3 222,8 кв. м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:590;

Объект 2: Дизельгенераторная станция (здание лит. А2), площадь: 55,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:963;

Объект 3: Газораспределительный пункт (здание лит. А1), назначение: нежилое здание; площадь: 36,7 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 87, кадастровый номер 63:09:0301143:964;

Объект 4: Земельный участок; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания Сбербанка, площадь 4 930,0 кв.м; расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Ленина, квартал 6, 87; кадастровый номер 63:09:0301143:7

Начальная цена Лота №1 – 89 333 663 руб., с учетом НДС 20%, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 73 030 170 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 654 916 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 454 577 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 4 – 15 194 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 8 933 366 руб. 30 коп.

Шаг аукциона – 2 000 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Обязательным условием реализации Объектов является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений первого этажа Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Банка № 6991/0727 общей площадью не более 814,68 кв.м. по ставке не более 490,59 рублей (включая НДС 20%) за 1 кв.м. в месяц с последующим заключением долгосрочного договора аренды на указанные помещения по форме, являющейся приложением к аукционной документации. Указанные площадь и ставка аренды являются предварительными и могут быть изменены;

- Объект 1 реализовывается после проведения перепланировки до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 1 после проведения данной перепланировки с новыми характеристиками (поэтажный план Объекта 1 до и после проведения перепланировки приведен в аукционной документации).

Дата и время проведения торгов: 20 мая 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 16 мая 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16 мая 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 17 мая 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 20 мая 2019г.с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 20 мая 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.