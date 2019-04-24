На мужчину, который в Таиланде избил жену-модель из Тольятти, завели уголовное дело

История с моделью из Тольятти Екатериной Авиновой получила продолжение. Напомним, женщина заявила: муж Глеб Евтеев избил ее в Таиланде. С множественными переломами и гематомами Екатерину доставили в местную больницу. У девушки диагностировали перелом лицевых костей, черепно-мозговую травму и отек мозга.

Позже выяснилось, что Глеб, по словам тольяттинки, забрал их 1,5-годовалого сына и вывез в Россию. На Глеба Евтеева завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Об этом сообщает прокуратура Центрального района Тольятти.

— Экс-супруги были на Пхукете. Как выяснили полицейские-дознаватели, 8 марта Евтеев ударил Авинову в лицо. Ее госпитализирови. После прохождения лечения, женщина вернулась в Россию, — прокомментировали в прокуратуре.

После судебно-медицинской экспертизы стало понятно: полученные травмы попадают под категорию средней тяжести.

Сейчас Екатерина Авинова находится в Москве. Она рассказала о своей проблеме на известном телешоу, однако сына ей так и не вернули. В соцсетях Екатерина заявила, что родственники бывшего мужа ее шантажируют.

— Вы себе даже не представляете, что чувствует мать, когда не знает, где ее дитя, в каком он состоянии, кушал ли он что нибудь, спал, гулял... — обратилась женщина к пользователям «Фейсбука». — Я очень переживаю за сына, надеюсь, скоро найду!.. Я не видела Максима с 8 марта, мой бывший муж Евтеев Глеб скрывается с сыном в Зеленограде... Я приезжала в дом, где живут его родители. Мать Глеба не сказала о его местонахождении, отмалчивалась и улыбалась. Говорила, что Максима я долго еще не увижу и не скажет, где Глеб. Большая просьба: если кто-то увидит его там, сообщите мне, пожалуйста, в личку. Это очень важно для его поисков.

У Кати сломана лицевая кость

Прокуратура Центрального района взяла расследование уголовного дела на контроль.

О проблемах у уроженки Тольятти стало известно 12 марта. В соцсетях девушка объявила: она лежит в тайской больнице, и ей нужна помощь. По результатам томографии, у россиянки сломано 3 кости на лице, 6 рёбер и задет лицевой нерв. У нее резко упало зрение, и девушка не могла говорить.

Екатерина Авинова родилась в Тольятти. Девушка была менеджером в мебельном магазине. Так она заработала на поездку в Таиланд. Катя планировала уехать в Тай на несколько месяцев, но стала лицом местной компании. С деньгами было все в порядке, и Катя решила не возвращаться на родину. Там девушка познакомилась с Глебом. Скоро молодые люди расписались. Катя рассказывает: это был не первый случай избиения.

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