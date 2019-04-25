ТОП-5 вопросов самарцев к полковнику ГРУ Владимиру Квачкову

22 апреля в Самару прибыл недавно освободившийся из мордовской колонии известный в определенных кругах полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Как объяснил сопровождавший его депутат губдумы Михаил Матвеев, законным поводом для визита экс-разведчика, который находится под подпиской о невыезде из Москвы, стало судебное заседание по отказу о назначении ему инвалидности в результате нахождения в заключении. Заседание состоялось в самарском суде.

Зал задавал вопросы, но часто пытался просто поговоритьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полковник задержался в городе на три дня и не ограничился посещением “дома Фемиды”. В 149-ю годовщину рождения Владимира Ульянова-Ленина Владимир Квачков, называющий себя “русским православным социалистом”, возложил цветы к памятнику вождю на площади Революции. На следующий день, 23 апреля, бывший разведчик побывал в бункере Сталина, помолился в Вознесенском соборе на улице Степана Разина и побывал в Самарской губдуме. Но “главным блюдом” самарского визита Квачкова стал его последний день в городе, когда он провел, по его же собственному признанию, первую встречу с простыми людьми за последние 11 лет.

- Сегодня скажу спасибо Михаилу Николаевичу, - начал Владимир Квачков, - побывал на вашей набережной. Умыл себя и свою жену волжской водичкой, нашей великой русской рекой.

Вообще Квачков, несмотря на почтенный 70-летний возраст и годы, проведенные в местах лишения свободы, сохранил офицерскую стать и произвел на зал впечатление очень энергичного человека. Чего нельзя сказать о собравшихся - большинство пришедших послушать полковника самарцев оказались пенсионерами, для которых разговоры о давно минувших делах куда интереснее происходящего сейчас. А некоторые вопросы Квачкову походили больше на сбивчивые монологи.

Проводником полковника в Самаре стал депутат Михаил МатвеевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О Николае II, Ленине и Сталине

Я категорически возражаю против прозвища “Николай Кровавый”. Почитаю государя Николая, как великомученика, за сделанное с Николаем II и его семьей нам только предстоит вымолить покаяние перед господом. К Ленину я отношусь, как к гению. Без Ленина не было бы и Сталина, державного правителя. Мавзолей Ленина, если бог даст, будет мавзолеем Ленина-Сталина, как памятник нашим предкам.

О религии

Нравственность и духовные ценности определяются не нами. Мы творения божьи. У меня два высших атеистических образования и всю апологетику, вроде бога нет - Гагарин в космос летал и никого там не видел, я проходил еще в 60-е. Высшей духовной сферой является религиозность. В невидимом мире находятся те духовные ценности, которые приходят к нам на Землю. Искра божья заложена в каждом человеке. Для компьютерной молодежи поясню - это как БИОС для ПК, а все остальное - надстройка. Для России православие является основой, вся наша история - это история православной державности.

О писательстве

Когда я сел за попытку вооруженного мятежа и мне светило 15-20 лет, то я понял, что из тюрьмы не выйду. Тогда мне и пришло в голову написать программную книгу, которая останется соратникам. Она была признана судом экстремистской без указания автора. Потом одно из издательств взялось выпустить две отредактированные книги на основе моего труда. Первую тоже признали экстремистским материалом, а вот вторая книга пока еще разрешена.

О вашингтонском обкоме

Разговоры о вашингтонском обкоме - это ложная позиция. Американцы такая же оккупированная нация. Послушайте Трампа, который говорит про “глубинное государство”, которое и правит США. А американские президенты просто марионетки, такие же, как и сидящие в Лондоне и Париже.

О психиатрии

Я нормальный, у меня есть две справки из психушек, где написано, что я вменяемый человек. Обычно говорю либералам: “Я адекватен и обладаю высокими интеллектуальными способностями, на что у меня справка есть. А у вас такая справка есть?” Немного поерничаю - никто меня так внимательно не слушал, как психиатры. Только в психушке можно говорить про свои убеждения, а тебе за то ничего не будет.

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7 февраля стало известно, что из мордовской колонии будет освобожден 70-летний полковник Главного разведывательного управления Владимир Квачков. Впервые он был арестован в марте 2005 года по обвинению в подготовке покушения на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Он отсидел три года, после чего был оправдан. Но в 2010 году его снова задержали, суд приговорил полковника к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. А в августе 2017 года суд приговорил Квачкова к еще полутора годам лишения свободы за "возбуждении ненависти либо вражды" из-за его видеообращения из колонии (подробности)

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