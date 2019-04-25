2019-04-25T15:46:54+03:00
Общество

Новый лабораторный комплекс и курс лекций от профессионалов: компания «Т Плюс» готовит квалифицированные кадры

У студентов самарского Политеха появилась уникальная лаборатория «Т Плюс», а совместные разработки компании и вуза могут облегчить жизнь мастеров-теплоэнергетиков по всей стране
Евгения ВАСИНА
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Студентам новая лаборатория очень понравиласьСтудентам новая лаборатория очень понравиласьФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Новое пространство для амбициозных проектов

Во вторник, 23 апреля, в СамГТУ открыли первую специализированную лабораторию «Т Плюс». Это уникальное пространство создано для совместных проектов университета и теплоэнергетиков. Как отметил ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, добрые отношения вуза и «Т Плюс» сложились давно.

- Мы не только готовим специалистов для компании «Т Плюс», но и реализуем уникальные инновационные проекты, находим полное взаимопонимание с руководством. В интересах «Т Плюс» у нас работает междисциплинарная команда. Это новая образовательная технология, которая разработана и проверена в нашем вузе. Сейчас у нас около 200 человек учатся по индивидуальным траекториям, - заявил ректор, - На примере этой лаборатории мы видим, как компания заботится о будущем выпускников, создает коллективы молодых специалистов. Они будут решать задачи высокого уровня.

Руководство “Т плюс” и Политеха уже договорились о следующей рабочей встрече Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Руководство “Т плюс” и Политеха уже договорились о следующей рабочей встречеФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Дизайн новой лаборатории разработали сами студенты - здесь есть все, что необходимо для воплощения любых амбициозных проектов.

- В этой аудитории царит дух истинного творчества, - рассказывает замдекана Теплоэнергетического факультета Василий Ткачев, - Здесь есть современные компьютеры, места для работы, специальное теплотехническое оборудование - это те инструменты, которые необходимы для исследований и работы.

У студентов самарского Политеха появилась уникальная лаборатория «Т Плюс».Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

В помощь мастерам и руководителям

Среди уже реализованных совместных идей энергетиков и студентов - мобильное приложение для ремонтных бригад «Т+мастер». В приложение вносят всю информацию об устранении неполадок: кто возглавляет ремонтную бригаду, когда приступили к работе, где находятся рабочие в данный момент, какой этап работ уже выполнен. Все данные подтверждаются фотографиями. В итоге руководитель может проконтролировать ход работ, убедиться, что все этапы выполнены верно и, в случае необходимости, внести коррективы.

Над программой студенты работали с середины прошлого года.

- Это мой первый опыт взаимодействия с такой масштабной компанией, как Т Плюс, - рассказывает один из разработчиков программы «Т+мастер», студент Александр Поленов, - Работать было интересно, крайне ответственно. Отрадно, что сейчас у нас есть оснащенная лаборатория, которая будет отличной площадкой для создания новых актуальных решений для энергетики.

Приложением пользуются сотрудники второго сетевого района АО «ПТС Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Приложением пользуются сотрудники второго сетевого района АО «ПТСФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Я считаю, что наш с вами проект удался. Приложение «Т+мастер» прошло опытную эксплуатацию. Сейчас оно активно используется в работе второго сетевого района АО «ПТС». Думаю, что в ближайшее время совместно с руководством вуза мы приступим к разработке новых проектов. Конечно же, ждем предложений от вас, - обратился к студентам директор филиала «Самарский» компании «Т Плюс» Александр Гришатов.

Факультатив от профессионалов

Поиск новых идей для проектов будет происходить и во время встреч студентов с представителями «Т Плюс», на которых действующие специалисты расскажут о том, какие разработки сегодня нужны в отрасли, а студенты и молодые ученые смогут сгенерировать оригинальную идею для ТЭК.

Директор по информационным технологиям ПАО «Т Плюс» Александр Антонов приложение оценил высоко Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Директор по информационным технологиям ПАО «Т Плюс» Александр Антонов приложение оценил высокоФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Первая из таких встреч уже состоялась во время открытия. Директор по информационным технологиям компании Александр Антонов рассказал об автоматизации производства и внедрении в него IT-технологий, а также о применении мобильных приложений на корпоративных платформах.

- Наша совместная работа на базе лаборатории позволит создавать промышленные и производственные решения, способные повысить эффективность нашей компании, - обозначил директор по ИТ «Т Плюс» Александр Антонов.

Программа «Т+мастер» прошла апробацию в тепловых сетях. Сейчас ребята заинтересованы в распространении разработки, и она пойдет в тираж после всех испытаний и доработок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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