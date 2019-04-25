Прощайте, разводы! Как вымыть окна в Чистый четверг и не сойти с ума

Весна подкралась незаметно, на улице уже плюсовая температура, а значит, пора расклеивать законопаченные на зиму окна и приводить их в порядок. Паутине, осенним листьям и разбившимся на бреющем полете мошкам дадим бой. Комсомольские хозяйки по себе знают, как мало времени остается на домашние дела у современных занятых женщин и мужчин. Поэтому мы подготовили для вас несколько самых полезных лайфхаков, как отмыть окна без разводов и не сойти с ума. А еще поинтересовались у самарчанок, какие хитрости помогают им содержать дом в порядке.

Противники химии явно тратят на уборку больше времени

Ирина, 48 лет. За чистоту без химии

- Я с помощью зубочистки или ватной палочки сначала отмываю проем между стеклом и рамой. Затем промываю оконные рамы губкой, смоченной мыльным раствором, и вытираю их насухо. Затем в ведро наливаю чистую теплую воду и добавляю туда уксуса. Примерно две чайные ложки на литр воды. Этим раствором пропитываю льняную тряпку и мою стекла, другой тряпкой вытираю насухо. В конце еще раз протираю стекла бумажной салфеткой. Получается не очень быстро, зато качественно. Химическими средствами для окон я не пользуюсь, уж слишком они ароматизированные, прямо дышать нечем!

Татьяна, 29 лет. Магнитная щетка - лучшая помощница

- Для меня мытье окон перестало быть проблемой после того, как я купила магнитную щетку. Заказала ее в интернет-магазине. Так что теперь я просто протираю рамы, брызгаю на стекла моющим средством, купленным в магазине. Выбираю на спиртовой основе, мне кажется, что от них меньше разводов. Закрепляю щетки и веду их сверху вниз. Получается довольно чисто и быстро. Остается только протереть углы. Вот только подходящую магнитную щетку нашла не сразу. Тут важно чтобы был сильный магнит, иначе она просто не закрепится на окне.

Александра, 31 год. «Пусть за меня техника работает!»

- Несколько лет назад у знакомой увидела робота, который сам моет окна. Она просто брызгала на него моющие средство, прикрепляла к окну и включала программу. Управлять им можно было с пульта управления или телефона. Оказалось, что такие роботы производят две компании. На сайте одной из них нашла и заказала бесплатный тест-драйв, а потом и себе купила. Это просто магия какая-то! До чего дошли технологии. У робота вакуумный двигатель, он легко закрепляется на стекле. Ездит со скоростью 12 см в секунду. В итоге, пока он моет мои окна, я занимаюсь своими делами! Но больше всего новинку оценил кот. Для него это новая цель для преследования. Стоит он от 20 до 30 тысяч рублей, в зависимости от модели. Если вам не нужно часто мыть окна, робота можно взять в аренду, примерно за 1400 рублей в день. Дня уж точно хватит, что помыть все окна в квартире.

Евдокия, 63 года. Традиции на службе чистоты

- Окна меня учила мыть мама. Для этого мы с ней готовили специальный раствор: 2 большие ложки крахмала, немного синьки и немного нашатырного спирта, туда же 100 мл белого уксуса. Все это нужно развести четырьмя литрами теплой воды. Получившиеся наливаю в брызгалку и распыляю на окна. Смываю обычной водой и насухо вытираю мягкой тряпочкой.

Мария, 32 года. Не экономить на чистоте

- У меня двое детей и любимая работа. Времени на генеральную уборку не много, поэтому я купила себе помощника - парогенератор. Покупка была не дешевой, зато я без проблем мою окна, зеркала, пол, даже диваны. Заливаешь воду, включаешь, проводишь им по поверхности - чисто и почти стерильно. За парогенератор я в свое время отдала около 20 тысяч рублей, но зато чистота почти как после работы клининговой компании.

Ольга, 28 лет. “Доверяю профессионалам”

- У меня свой бизнес, поэтому я не люблю тратить время на уборку. Конечно, мелкие дела делаю сама, а вот окна доверяют клининговым компаниям. Стоимость зависит от этажа и самого окна. Мы живет на четвертом этаже, окна у нас трехстворчатые. Выходит около 300-350 рублей за окно. Простые окна на первом этаже могут помыть и за 200 рублей/окно.

Стоит ли обращаться в клининговую компанию, и как выбрать правильную, читайте здесь.

КСТАТИ

Секреты магической уборки от главного редактора, многодетной мамы-блогера и известной общественницы

Редактор Самарского филиала “Комсомольской правды” Айна Утибаева:

- Для меня уборка - это способ релаксации. Когда накапливается много негативных эмоций, я беру щетку и иду чистить до блеска ванную комнату или сковородку. И польза, и плохие эмоции уходят вместе с грязью. А вообще убираться лучше всем вместе, распределив задачи между всеми членами семьи.

Мария Комкова, мама пятерых, блогер

- Абсолютно каждое свое утро я начинаю с легкой уборки. Мое главное правило - не запускать, иначе потом не разгребешь. Я убираю на места вещи, которые не так лежат, заправляю стирку и сушку, обязательно мою санузлы. Говорят, именно по санузлам в первую очередь судят о хозяйке дома, поэтому унитазы должны быть насыщенными. Затем пылесошу всю квартиру. у меня паровой пылесос, который заметно облегчает мою жизнь, поскольку одновременно он проводит и влажную уборку. Убираясь, главное помните, что вряд ли кто-то заметит ваш усилия, вы убираетесь в первую очередь для себя. Поэтому благодарности не ждите.

Екатерина Гудзима, Сопредседатель регионального штаба ОНФ СО, координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области:

- Я человек очень погруженный в общественную работу, поэтому, к сожалению, не могу выделить много времени на ежедневную уборку. Но раз в неделю я стараюсь находить часок на то, чтобы навести порядок в своем родном доме. И я стараюсь больше внимания уделять тому, чтобы избавляться от ненужных вещей, чтобы не было захламления в доме. Это помогает поддерживать порядок, а не кидать все силы на его ликвидацию.