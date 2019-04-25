"Чтобы никто не трогал": В Самаре деньги на текущий ремонт предлагают собирать на отдельный счет

Жалуются все чаще

Жители Самарской области чаще всего обращаются в госжилинспекцию с жалобами на неправильные цифры в квитанциях и вопросами о текущем ремонте. Об этом эксперты рассказали в пресс-центре КП-Самара. Глава ГЖИ Виктория Каткова поделилась цифрами: с начала года в инспекцию поступило уже больше 17 тыс. обращений. В прошлом году эта цифра была гораздо скромнее - всего 2-3 тыс.

- Чаще всего вызывают вопросы плата за содержание жилья, за текущий ремонт. Люди хотят знать, куда пошли их деньги, - говорит Виктория Каткова. - Конечно, такие расчет должна предоставлять управляющая компания. Если же вам отказывают, можете сами посмотреть эту информацию в системе ГИС ЖКХ.

Если же УК размещает в системе неверную информацию или вовсе не выполняет эту обязанность, на нее также можно пожаловаться в ГЖИ.

- Всего в Самарской области больше 33 тыс домов. Мы не можем сами проверить достоверность всей представленной в системе информации о них, поэтому мы рады помощи граждан в этом вопросе, - отметила руководитель инспекции.

Эти крыши не могут не течь

Очень часто в начале сезона жаловались самарцы на текущие крыши. При этом виноват в проблеме не только снег.

- Я очень много раз сама выезжала по проблемным адресам, где текут крыши, и могу сказать, что очень часто виной этому ошибки при проектировании и строительстве крыш. Текут отремонтированные по капремонту кровли, где сделали ошибки: неправильную гидроизоляцию, плохую теплоизоляцию На чердаке +16, на улице -16, на кровле наледь, ее долбят ломами. Результат очевиден, - говорит координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области Екатерина Гудзима.

По ее словам есть еще одни вредители - это компании- операторы, проводящие в дома интернет.

- Они бросают кабель по крыше, сверху, и новый металл рвется. Это большая проблема. Нужно, чтобы управляющая компания за такими вещами следила, именно они должны обеспечивать сохранность общего имущества, - уточняет она.

Правда, бороться с провайдерами непросто. Они часто не хотят заключать договор, а прикрываются законом о защите конкуренции.

Деньги на текущий ремонт не должны принадлежать УК

Но острее всего стоит проблема текущего ремонта. Жители часто не могут разобраться, сколько они платят за содержание жилья, а сколько - за его обновление. Конечно, все суммы должны быть прописаны в калькуляции, утверждаться самими жильцами, но УК часто свои обязанности не соблюдают.

- Принимают любые тарифы, а потом говорят, что нет денег. Это неверныйц подход. УК должна обследовать дома, просчитать все необходимые расходы и предоставить расчеты жителям. Если этого не делают, значит, это обман, мошенничество, - считает Екатерина Гудзима.

Виктор Часовских, руководитель центра ЖКХ - контроль говорит, что проблема - в отсутствие законодательных актов, регулирующих этот вопрос. По его словам, необходимо составить список предельной стоимости работ по текущему ремонту, на который могли бы ориентироваться при приемке сметы старшие по дому.

- Также необходимо внести изменения в статью 162 пункт 10 Жилищного кодекса. Сейчас это нонсенс: при смене УК должна передать преемнику ключи, замки, техническую документацию... но не деньги, которые собраны с жителей, в том числе и на текущий ремонт. Мы предлагаем оградить эти средства от злоупотребления, - отмечает он.

Инициативу объяснила Виктория Каткова:

- Мы хотим, чтобы были счета, по аналогии со счетами, куда собираются деньги дома на капитальный ремонт. И это были бы неприкосновенные деньги, не подлежащие взысканиям, чтобы их нельзя было обналичить. Рассчитаться с этого счета можно будет только по утвержденной советом дома смете, - уточнила она.

Эти планы начнут обсуждать уже в мае на площадке губдумы. Авторы инициативы предполагают, что встретят сопротивление со стороны управляющих компаний.