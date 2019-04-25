«Крылья Советов» проиграли «Уралу» 0:1: обзор матча 25 тура РПЛ 25 апреля 2019

Для победы в домашнем матче с «Уралом» у «Крыльев Советов» было все – родные трибуны, опасные моменты, инициатива, прогнозы букмекеров. Все, кроме счета. Его величество результат был на стороне «Урала». И, как известно, чтобы ни происходило в игре, если счет не в твою пользу – ты проиграл.

«Крылья Советов» проиграли своему прямому конкуренту в битве за выживание; не смогли забить команде, которая не пропустила только в одной игре этого сезона. Представляем вашему вниманию обзор матча 25 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал» 25 апреля 2019.

В этом матче вообще было много сюрпризов. Первый – Ваня Вучичевич на острие атаки самарцев. До этого 21-летний серб толком и не играл за основу волжан, поэтому такое решение Божовича вызывало, мягко говоря, недоумение. При этом Сергей Корниленко остался на скамейке, а Рамиль Шейдаев переместился на правый край атаки. Слева оборону «Урала» на прочность проверял Антон Зиньковский. Помогал атакующей троице Джано Ананидзе.

Второй сюрприз – Самедов, восстановившийся после травмы, остался на скамейке. Видимо, не готов ветеран сборной России еще бегать 90 минут.

Несколько экспериментальный состав самарцев не помог ошеломить «Урал». Обе команды играли как-то размеренно и даже скучно. Вообще первый тайм оказался не самым богатым на события.

Самый опасный момент случился на 37 минуте – Роман Шишкин выкатил в штрафной гостей на Джано, и полузащитник сборной Грузии со звоном ударил мячом по перекладине. Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр даже не дернулся. Ему и не нужно было.

Забить самарцы так и не смогли, хотя опасные моменты были.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Атака «Крыльев», не будем лукавить, в этой игре была беззубой. Зиньковский оказался раздавлен массой обороны уральцев, Шейдаев бессмысленно бился о редуты перед штрафной гостей, а Вучичевич и вовсе оказался человеком-невидимкой. Не удивительно, что на второй тайм Миодраг Божович выпустил вместо молодого серба могучего Сергея Корниленко, которому было что доказывать – еще один гол и он лучший бомбардир в российской истории «Крыльев».

На 51 минуте самарцы чуть не открыли счет. После серии атак «Урала» Зиньковский разогнал самарский поезд на левой бровке и отдал на Шейдаева. Тот пробил. Годзюр чудом зацепил мяч ногой и спас команду.

После этого сработало затертое до дыр футбольное правило – не забиваешь ты, забивают тебе (простите за избитую фразу). Тарас Бурлак зацепил в своей штрафной Андрея Егорычева. Пенальти. Эль-Кабир положил мяч с точки аккуратно в угол. Рыжиков направление удара угадал, но вытащить не смог.

«Крылья» еще могли отыграться. Например, на 68 минуте. Шейдаев выдал отменную передачу головой из вратарской. Жалко, что никого рядом не оказалось.

Следующий матч «КС» сыграют против лидера чемпионата – «Зенита». 28 апреля, Санкт-Петербург.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Под конец встречи команды так наелись, что почти бросили играть. «Крылья» – и без того атаковавшие не очень-то яростно – толком перестали бегать. Хотя были зоны, куда можно было ворваться, и нужно было отыгрываться.

Не спасли команду и замены. Появился Самедов. Но у всей его активности КПД = 0.

На 76 минуте Джано ворвался в штрафную и рухнул на газон. Арбитр свистнул, а стадион радостно выдохнул – пенальти… Но судья достал желтую карточку и показал ее Джано. За симуляцию.

84 минута. Самедов после розыгрыша углового хлестко пробил. Но Годзюр творил чудеса – вратарь отбил удар одной рукой.

За оставшееся время счет не изменился. 0:1 – «Урал» увез из Самары такие важные три очка. Благодаря им команда из Екатеринбурга поднялась на 10 место, обогнав «Рубин».

«Крылья» же совсем увязли в зоне стыковых матчей. С 27 очками подопечные Божовича занимают 13 место. Отрыв от «Уфы» (14 место) – 5 очков, расстояние до «Динамо» (12 место) - 1 очко. А ведь впереди не самые легкие игры – следующая в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в это воскресенье. А дальше – «Уфа», «Ахмат», «Спартак» и ЦСКА.