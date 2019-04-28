«Зенит» обыграл «Крылья Советов» 4:2: обзор матча 26 тура РПЛ 28 апреля 2019

Лидер чемпионата России «Зенит» упрочил свои позиции в турнирной таблице – петербуржцы дома обыграли «Крылья Советов». Представляем вашему вниманию обзор матча 26 тура РПЛ «Зенит» - «Крылья Советов» 28 апреля 2019.

Помните, как Бэйн переломил позвоночник Бэтмену в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь»? Именно это «Зенит» сделал с «Крыльями Советов» в первом тайме домашнего матча 26 тура. Петербуржцы просто раздавили ошарашенных самарцев. «Крылья» проиграли «Зениту» по всем параметрам – в скорости, в остроте, в единоборствах. Иногда даже казалось, что на поле Сергей Семак выпустил не 11, а 15 футболистов. Настолько тотальным было превосходство хозяев.

«Зенит» выбрал комфортный ему и некомфортный для волжан ритм матча и дисциплинированно держал его. От этого и провалы в обороне у «КС». Плюс сюрпризом стало то, что Артем Дзюба сместился глубоко на фланг.

Ткачук вышел с первых минут – тайное оружие Божовича?Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Петербуржцы вообще играли бесхитростно – тащили по флангу и бросали мяч в штрафную. А там либо Азмун опережал защитников, либо Дриусси прикладывался по мячу. Первому везло больше, чем второму.

Сердар Азмун открыл счет во встрече на 9 минуте. Дзюба, чтобы не терять времени, бросил аут, Жирков подхватил мяч и прострелил. Иранскому форварду оставалось только подставить ногу – и мяч в воротах Рыжикова.

Второй гол хозяев случился на 31 минуте. Опять Дзюба появился на фланге –на левом. Пробежал, прострелил – Азмун вложил мяч в сетку.

Третий мяч мог сложиться по тому же сценарию, но только после прохода Дзюбы по правой бровке в штафной соперника никого не оказалось. Тогда форвард сборной России решил прострелить – ну а вдруг? На счастье Артема там оказался Тарас Бурлак – от его ноги мяч залетел в ворота «КС».

Денис был заряжен и оформил дубль.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Казалось, вот и все, у «Крыльев» нет шансов. Так подумали и игроки «Зенита». Этим воспользовались самарцы. Ткачук, который вышел в старте, за 4 минуты оформил дубль. Сначала Денис дотянулся до мяча после прострела Шейдаева, а потом воспользовался суматохой в штрафной хозяев. Второй мяч Ткачук забивал из офсайда, но судья этого не заметил.

- Хорошее начало матча в нашем исполнении - много создаем, много забиваем, но легкость первого тайма сыграла с нами плохую службу, не доработали в обороне и получили два мяча, - сказал главный тренер питерцев Сергей Семак после матча.

Вообще «Зенит» забил в этой игре аж 5 мячей – только 2 из них из положения вне игры. И на этот раз судья был внимателен.

Если в первом тайме «Крылья» брали за счет быстрого перехода из обороны в атаку, то во втором совсем освоились. Самарцы начали комбинировать, чаще атаковали, били по воротам. Семак решил, что пахнет жареным, и выпустил третьего центрального защитника – Александра Анюкова.

Рамиль Шейдаев оставил «КС» вдесятером.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Неожиданно для всех игра катилась к тому, что «Крылья» отыграются. Но сценарий Божовича подпортил Рамиль Шейдаев. Сначала у форварда «КС» не выдержали нервы и он сцепился с Оздоевым – обоим по горчичнику. Потом Шейдаев зачем-то потащил мяч поперек поля, слишком далеко отпустил его и попытался исправить ситуацию подкатом, который завершился ударом в ногу Смольникову. Вторая желтая и удаление с поля.

Рассчитывать на забитый мяч в игре с «Зенитом» вдесятером – мысль утопическая, но иногда у болельщиков она проскакивала. «Крылья» играли смело, но одного игрока все-таки не хватило. Дзюба подкараулил мяч в центре поля, убежал от двух защитников и отдал на Смольникова. Полузащитник не промахнулся – 4:2.

- Мы провалили начало игры, поэтому уступили, - считает наставник самарцев Миодраг Божович. -«Зенит» быстро забил два, потом еще третий. Были близки к разгрому, но отыграли два мяча. Во втором тайме попытались чуть-чуть больше контролировать мяч. Где-то повезло, где-то – не очень. «Зенит» заслуженно победил. Мне, как тренеру, жалко, что так быстро пропустили. Не увидели, что можем до конца.

«Крылья» так и остались на 13 месте в турнирной таблице. Впереди самарцев ждет матч с прямым конкурентом – «Уфой», которая расположилась строчкой ниже. «Зенит» же в 27 туре отправится в Грозный на матч с «Ахматом».