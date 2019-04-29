Банк, в котором комфортно: в Самаре распахнул двери новый офис ФК «Открытие»

- Это банк? Нет, такого не бывает! - так первое время реагировали на новый офис ФК «Открытие» самарцы.

Просторный, свободный, уютный банковский офис, в котором приятно находиться, похож на пространство будущего. Техническое открытие банковского отделения нового формата по адресу улица Победы, 113 произошло еще 21 марта, а торжественное - спустя месяц, 26 апреля, когда работа офиса вошла в привычное русло. В церемонии разрезания ленточки участвовал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он лично осмотрел каждое помещение банковского отделения и рассказал о его преимуществах.

- Здесь нет кассы, зато есть четыре банкомата с функцией приема наличных, с их помощью вы можете провести любую финансовую операцию как физическое лицо или малое предприятие, - рассказал Михаил Задорнов. – В формате нового офиса клиент не отделен от операциониста. Семья приходит, садится за круглый стол к менеджеру, рабочее место которого оборудовано ноутбуком, и решает свои задачи. Поскольку люди не хотят, чтобы их слышали посторонние, столы отделяются друг от друга небольшим штакетником с зелеными насаждениями. Нам кажется, что это очень комфортно как для сотрудников, так и для клиентов.

Михаил Задорнов рассказал, что все офисы банка "Открытие" будут похожи на этотФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Офис открытия на улице Победы смело можно назвать экологичным. Здесь не используют лишнюю бумагу. Вся важная информация - лицензия, информация о банке, размещена на дисплее при входе. В дизайне помещения использованы только натуральные материала российского производства. В итоге офис получился светлым, просторным. А еще здесь много живых растений.

Удобно клиентам и ориентироваться в офисе и распределять свои задачи.

- Есть система управления очередью. Войдя в офис, наши клиенты сразу получают направление к нужному сотруднику банка. Офис небольшой, но здесь можно выполнить много задач - зарядить смартфон, подать заявку на ипотеку или страхование, воспользоваться инвестиционными продуктами, получить весь спектр финансовых услуг. Это новый офис, но такой формат обслуживания будет в каждом офисе «Открытия». У нас нет разделения по регионам. Все наши клиенты могут получать услуги в любом регионе присутствия банка, - объясняет Михаил Задорнов.

В новом офисе банка комфортно и клиентам и персоналуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С момента технического открытия офис ежедневно посещали 5-7 человек, через месяц работы ежедневное число клиентов возросло в 6 раз, теперь это 25-30 человек ежедневно. Интересные дизайнерские решения и дружеская атмосфера офиса банка «Открытие» создают эффект индивидуального обслуживания. В итоге, клиент, приходя в обычное отделение банка, чувствует себя VIP-персоной.

Банк «Открытие» известен не только своими офисами, но и устойчивым положением на рынке.

- Вы уже заняли устойчивую позицию в финансовой системе страны. У вас наработан положительный опыт взаимодействия с предприятиями и людьми. Желаем вам развития и усиления позиций. Мы рады, что уже являемся вашими корпоративными клиентами. Думаю, мы с вами как партнеры сможем реализовать много важных социальных проектов на территории Самарской области,- во время торжественной церемонии открытия от лица фонда обратилась к руководству банка и.о. управляющего ГУ Самарского РО фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева.

Живые растения добавили уютаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФК «Открытие» ставит перед собой амбициозные задачи и стремится к их воплощению.

- Чтобы привлечь клиентов в наш банк, на мой взгляд, нам нужны свои фишки. Офис отличается от общепринятой структуры. Мы создаем более приватные условия для общения с клиентом, чтобы людям было удобно, комфортно. Мы постарались сделать так, чтобы в момент посещения офиса клиент у нас еще и отдыхал, - отметила управляющая банком «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи.

Кроме общепринятых банковских продуктов, «Открытие» активно работает и над улучшениями в социальной сфере. Что, кстати, тоже ощущается в новом офисе - здесь есть все для обслуживания маломобильных групп населения: доступный въезд, просторная клиентская зона, санузел.

- Я надеюсь, что маломобильные группы населения будут чувствовать себя комфортно, пользуясь равными возможностями с любыми клиентами. Еще одно социальное направление - проект «Мы рады детям». В любой из наших офисов можно прийти с детьми и воспользоваться нашими услугами: попить воды, сводить ребенка в туалет. Это очень важно для молодых мам, которым теперь не придется возвращаться домой, чтобы наполнить детскую бутылочку водой, - поделилась Зарина Плукчи.

Банк начал подготовку к сбору биометрических данных в регионе. Сейчас эту информацию собирают в двух офисах Самарской области. Что сделает обслуживание клиентов быстрым и комфортным.

Зарина Плукчи рассказала о планах по развитию банка в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы развиваемся, и у нас очень приятная атмосфера созидания. В планах дальнейшее развитие, в том числе и по сети. Сейчас в регионе у нас 9 офисов: семь в Самаре, два в Тольятти. В дальнейшем планируем развивать сеть, выходить в Новокуйбышевск и Сызрань, - уверила Зарина Плукчи.

Офис открыт именно на улице Победы неслучайно. Здесь чувствуется нехватка качественных банковских услуг.

Все финансовые операции можно выполнить через банкоматыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- До этого у нас не было офиса в Промышленном районе. Я надеюсь, что наши клиенты оценят его по достоинству, - улыбнулась Зарина Плукчи. - У нас в этом году запланировано открытие, как минимум, еще одного офиса. Сейчас подбираем площадки, смотрим, где действительно есть потребность в наших услугах.

Сейчас все офисы «Открытия» предоставляют полный спектр услуг и являются универсальными. Оценить все преимущества нового банковского отделения по адресу: ул. Победы, 113 можно в любой будний день.