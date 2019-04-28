Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: прямая трансляция матча 26 тура РПЛ

В воскресенье. 28 апреля, «Зенит» на «Газпром Арене» примет одного из аутсайдеров чемпионата России самарские «Крылья Советов». Подопечные Сергея Семака после победы над «Краснодаром» почти оформил чемпионство и теперь уверенно идут к финалу сезона. У «Крыльев» же вся борьба впереди. Самарцы поле зимней паузы выдали три огненных матча и сникли. Из шести последних игр подопечные Божовича выиграли только одну – у обескровленного «Рубина». Сейчас «Крылья» находятся в зоне стыковых матчей - на 13 месте в турнирной таблице РПЛ. Впереди волжан ждут, кроме «Зенита», «Спартак», ЦСКА и «Ахмат», а также «Уфа», которая при Вадиме Евсееве набирает обороты.

Статистика личных встреч

В первом круге на «Самара Арене» сильнее были петербуржцы - 1:0. Всего команды в рамках чемпионата страны встречались 43 раза. «Зенит» побеждал в 23 играх, «Крылья» - в 12. Еще 8 матчей завершились вничью.

«КС» не выигрывали у «Зенита» с 2015 года. Последняя победа самарцев датируется 29 августа. Тогда волжане победили «Зенит» 3:1 в Санкт-Петербурге.

Прямая трансляция матча Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019

Матч покажет телеканал «Матч. Премьер». Игра начнется в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому). Прямую трансляцию матча смотрите на сайте kp.ru.