Погибли восемь щенков: в Тольятти сгорел приют для животных

В ночь на 27 апреля в Тольятти произошло ЧП. Около часа ночи в приюте для животных «Добрый след» на Московском проспекте загорелся ветеринарный вагон, в котором жили животные на лечении.

- Огонь охватил 50 квадратных метров, на пожар выезжали 19 человек и 5 единиц техники. В два часа ночи возгорание ликвидировали, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В местных соцсетях выложили фото с пожараФото: соцсети

В ветеринарном вагоне в момент пожара были животные. По словам руководителя приюта Елены Сайгушинской, погибли восемь щенков. Кроме того, в вагоне были ветпрепараты, новые клетки и медицинское оборудование.

- В 24 часа сотрудник закончил варить кашу и сделал обход. Все было нормально, - рассказывает Елена.- Он пошел на отдых в человеческий вагон, у нас каждая зона названа. В час ночи собаки залаяли. Проезжающая мимо полиция увидела дым и вызвала пожарных. Спасибо им огромное.

Дверь в ветвагоне открыл сотрудник приюта. Там были еще четыре собаки, все они убежали. Вернулись только трое. Их посмотрел ветеринар, жизни животных ничего не угрожает.Волонтеры сейчас ищут Белочку, глухую собаку, которая с ожогами убежала во время пожара.

Сотрудники приюта ищут сбежавшую собакуФото: соцсети

О причинах возгорания ничего не известно. В администрации приюта уверены: пожар начался не случайно.

- Осенью, когда «деревянный» вагон переоборудовали в ветеринарный вагон, мы заменили всю проводку, - объясняет Елена Сайгушинская. – Еще приют перешел на круглосуточную работу. Я считаю это большим достижением. Вложены средства в надежность и безопасность. В данном случае удалось предотвратить большую беду. Всего у нас в приюте 350 животных. Сотрудник действовал насколько мог.

По мнению сотрудников приюта, это мог быть поджог. Не все местные жители лояльно относились к приюту для животных под боком.

-Наконец-то с ними что-то сделали. Жестоко, но такое соседство напрягает, их лай слышен везде, - комментируют пользователи в соцсетях.

Сейчас сотрудники приюта просят о помощи – в первую очередь физической.

В Тольятти сгорел приют для животных.

- Спасибо всем, кто уже бросился на помощь, кто готов действовать, кто с нами. Благодарю каждого. Беда сплачивает ряды.. Будем сильнее. Пожалуйста, берегитесь мошенников в оказании помощи приюту. Помощь руками - приходите в приют.

Номер карты можно узнать у Елены лично. Реквизиты приюта размещены в группе.