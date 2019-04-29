2019-04-29T11:40:11+03:00
Спорт

Барселона – Ливерпуль 1 мая 2019: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов Барселона – Ливерпуль 1 мая 2019 на стадионе Камп Ноу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Ливерпуль» постарается второй год подряд пробиться в финал Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/lfc«Ливерпуль» постарается второй год подряд пробиться в финал Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/lfc
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Прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов БарселонаЛиверпуль 1 мая 2019 – 1:1.

1 мая Лига чемпионов подарит всем любителям футбола очередное прекрасное противостояние. «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Ливерпуль». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Каталонцы выйдут на матч в прекрасном настроении – недавно «Барселона» оформила очередное чемпионство в Испании. Кроме того, пока все замечательно и в Лиге чемпионов – три сезона сине-гранатовые не могли преодолеть стадию 1/4 финала и вот наконец-то это удалось. Плюс заклятый соперник «Реал Мадрид» досрочно сложил полномочия победителя турнира.

В прошлом раунде подопечные Эрнесто Вальверде одолели еще одну английскую команду – «Манчестер Юнайтед» с общим счетом 4:0, однако «Ливерпуль» - соперник посерьезнее. Юрген Клопп сумел сколотить очень крепкий и опасный коллектив. Доказательствами этому служат то, что красные в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов, а в этом году борются за первое место в АПЛ с «Манчестер Сити».

У «Ливерпулья» всё, правда, не так красочно, как кажется. Если «Барса» уже может не переживать за счет результата в национальном первенстве, то мерсисайдцы на взводе - «Мансестер Сити» обходит команду Клоппа на 1-о очко. Впрочем, это может сыграть «Ливерпулю» на руку в матче с несколько расслабленной «Барселоной».

В прошлом раунде красным достался «Порту», с которым «Ливерпуль» уверенно разобрался. Однако не стоит недооценивать таких андердогов, как португальская команда. «Реал Мадрид» и «Ювентус» уже обожглись.

Фаворитом противостояния букмекеры считают «Барселону», однако, на мой взгляд, команды сыграют вничью. Это будет первый матч противостояния и соперники будут приглядываться друг к другу. Тем более ставки слишком высоки, чтобы бежать сломя голову в атаку – и у тех, и у других форварды мирового уровня, им хватит и одного момента, чтобы забить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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