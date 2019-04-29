Погода на майские праздники - 2019 в Самаре: легкое похолодание и переменные дожди

Синоптики обещают разнообразную погоду на майские праздники - 2019 в Самаре. На длинных выходных жители области успеют и порадоваться солнцу и теплу, и погулять под дождем и даже немного померзнуть.

Наиболее точные прогнозы синоптики Приволжского УГМС дают на 1 и 2 мая. 30 апреля, в последний рабочий день, еще будет холодно, 6-11 градусов, северо-восточный ветер будет дуть еще и 1 мая, температура воздуха прогреется, но незначительно, до +9 +14 градусов днем, ночью же с 1 на 2 мая столбики термометра опустятся до ноля. Зато потом начнет теплеть. Уже второго мая можно смело выбираться гулять на набережную: температура воздуха будет +12 +17 градусов, ветер изменится на юго-восточный. Зато может пойти дождик - если планируете длинную прогулку, берите с собой зонтик.

О дальнейших изменениях в погоде на майские праздники - 2019 в Самаре рассказывают представители Гидрометцентра России. По их данным в последующие выходные будет только становиться теплее. Но при этом остается высокой вероятность дождей. Уже в пятницу 3 мая воздух разогреется до +23 градусов, в субботу - до +24. Осадки вероятны, но скорее всего дожди не будут затяжными, так что шашлыки можно не откладывать на далекое будущее.

Серьезной опасности не представляет и половодье 2019 в Самаре. Уровень воды прогнозируют ниже уровня средних многолетних значений на -30 см.