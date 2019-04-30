К зиме готовятся летом: на подстанции 220 киловольт «Южная» устанавливают систему плавки льда

Работа без перебоев

Подстанция «Южная» МЭС Волги находится на юге Самарской области. Она обеспечивает электроэнергией Южно-Уральское отделение железной дороги, населенные пункты, школы и больницы Большечерниговского и Большеглушицкого районов, часть Пестравского района, поставляет энергию в соседние Оренбургскую и Саратовскую области. Объект очень важный, поэтому его бесперебойная работа в зимнее время – вопрос общественной безопасности. Именно поэтому к зиме здесь начинают готовиться еще весной. Сейчас работы в самом разгаре: на подстанции устанавливают оборудование, которое будет применяться для плавки льда на линиях электропередачи.

- Осенне-зимний период для энергетиков – непростая пора, - говорит главный инженер Самарского предприятия ПАО «ФСК ЕЭС» Сергей Гречин. – Сети в это время года испытывают максимальную нагрузку. Кроме того, провода и грозотросы из-за высокой, около 100%, влажности воздуха и перепадов температур покрываются льдом – его объем может достигать 150 миллиметров. Это может привести к повреждению линий электропередачи и к авариям.

Подстанция «Южная» является одним из ключевых центров питания не только Самарской губернии, но и осуществляет транзит электроэнергии в Оренбургскую и Саратовские области

Чтобы обеспечить надежную работу линий электропередачи и бесперебойное электроснабжение потребителей зимой, в конце прошлого года энергетики начали проект по реконструкции системы плавки гололеда. Работы ведутся на двух подстанциях 220 кВ «Южная» и «Кинельская» в Самарской области. Также установка оборудования проходит и на линиях, на которых будет применяться плавка гололеда. Это две линии межгосударственного значения – ВЛ 220 кВ «Кинельская – Уральская» и «Степная-Южная», осуществляющие транзит электроэнергии между Россией и Казахстаном.

Минувшей зимой МЭС Волги провели 42 плавки гололеда. На линиях, отходящих от Жигулевской и Саратовской ГЭС, для этого были задействованы новые системы плавки, установленные в прошлом году.

- Применение системы показало высокую эффективность. Мы очень оперативно реагировали на факты образования гололеда и практически не допустили аварий по этой причине. В целом аварийность по Самарскому региону снизилась на 40%. Поэтому подобные системы мы будем применять на целом ряде линий электропередачи, в том числе и других предприятий МЭС Волги, - констатирует Гречин.

Новое оборудование будет применяться для борьбы со гололедообразованием на межгосударственных линиях 220 кВ "Кинельская-Уральская" и "Степная-Южная", осуществляющих транзит электроэнергии между Россией и Казахстаном

Дистанционная плавка

Раньше со льдом на проводах и грозотросах справлялись вручную. Энергетики тратили много времени и сил на выявление проблемных участков, устранение потенциально опасных ситуаций. На помощь пришел технический прогресс: теперь плавка производится автоматизировано, а проходить десятки километров, осматривая оборудование линии, больше не придется. Система дистанционно, при помощи токов короткого замыкания, нагревает провод, который может находиться в сотнях километров от установки, и лед тает. Датчики, установленные на линиях, с помощью GPS-сигнала передают параметры состояния провода и грозотроса при гололедообразовании: температуру, вес, а также влажность окружающего воздуха, силу и направление ветра. Вся информация о состоянии провода и грозотроса, поступает на пульт Диспетчеру центра управления сетями предприятия, и он уже принимает решение о плавки гололеда.

Сейчас на подстанции «Южная» уже смонтирован трансформатор плавки гололеда. Выполняется монтаж второго трансформатора. Один трансформатор предназначен для плавки льда на проводах, второй – на грозотросах. Кстати, последние, намного чаще обрастают льдом, поскольку в отличие от проводов не находятся под напряжением. Вообще, установка плавки включает в себя огромное количество объектов – элементы усиления опор, многочисленные датчики, которыми предстоит оборудовать порядка 183 километра сетей и многое другое. В реализацию проекта компания инвестировала 342 млн. рублей.

Для защиты оборудования плавки гололеда от аварийных ситуаций, используются шкафы микропроцессорной релейной защиты. Новое оборудование представлено отечественным производителем: Чебоксарским заводом ООО НПП "ЭКРА"

Не место для селфи

Впрочем, до зимы еще есть время. А летом энергетики решают другие, не менее актуальные задачи.

- Погода в Самарской области стоит сухая, теплая, лето, по прогнозам, будет жарким. Большой вред нашим линиям и оборудованию могут нанести несанкционированные палы сельхозугодий, несанкционированные работы в охранных зонах линий электропередач.

Подобные действия создают угрозу аварийных ситуаций и могут привести к отключениям потребителей, - предупреждает Сергей Гречин.

Энергетики также напомнили, что жителям региона необходимо быть внимательными, находясь вблизи энергообъектов, и соблюдать меры предосторожности. Электричество – вещь опасная и коварная. Особенно это касается подростков, которые нередко забираются на опоры ЛЭП в поисках эффектного фона для селфи. Делать этого ни в коем случае нельзя!

Всего в рамках установки новой системы плавки гололеда на подстанциях и линиях электропередачи будет смонтировано несколько сотен единиц оборудования.