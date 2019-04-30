Нефтяники и общество: Взаимовыгодное партнерство

Нефти хватит надолго

Седьмой раз собрались на ежегодное совещание за круглым столом представители самарских предприятий компании «Роснефть», региональных органов власти и федеральных контролирующих органов, муниципалитетов, общественных организаций и образовательных учреждений. Год за годом собравшихся объединяет стремление к устойчивому развитию - предприятий и Самарского края, на территории которого они работают. Благополучие губернии определяет не только внушительный объем налогов, которые платят нефтяники, но и социальное партнерство - сотрудничество в образовательной и других социально значимых сферах.

- Результаты работы нашего нефтегазового сектора впечатляющие, - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. - Наш регион занимает второе место в стране по переработке нефти и седьмое место - по ее добыче. Ключевую роль в этих показателях, как и в социальной активности, играют дочерние предприятия компании «Роснефть». Благодаря им мы демонстрируем потенциал социально-экономического развития, которого удалось достичь в 2018 году. Предприятиями нефтехимического комплекса в прошлом году было произведено на 612 миллиардов рублей промышленной продукции - это практически половина объема промышленной продукции области. Кроме того, они обеспечивают примерно половину поступлений в консолидированный бюджет региона.

Михаил Жданов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр подчеркнул: хотя НПЗ региона давно выпускают топливо высшего экологического стандарта ЕВРО-5, предприятия продолжают инвестировать в производство: за прошлый год объем инвестиций составил 82 миллиарда рублей, на таком же уровне запланированы вливания в обновление мощностей в 2019 году. Предприятия продолжают планомерно выполнять обязательства по утилизации попутного газа - к 2023 - 2024 году, по завершении программы масштабной модернизации, проблема будет решена. Актуальности в связи с истощением недр она не утратит - сегодня на территории добывается 15,6 миллиона тонн нефти в год, и, по прогнозам, эта цифра не собирается падать - на ближайшие годы планируемые объемы добычи - ежегодные 15 - 17 миллионов. В 2018 году 12,5 миллиона тонн нефти (73% добычи в губернии) извлек из недр Самаранефтегаз.

- Такие результаты достигнуты благодаря увеличению ресурсной базы, росту объемов эксплуатационного бурения, эффективному выполнению комплекса геолого-технических мероприятий, - рассказал генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Сергей Анжигур. - В 2018 году были открыты четыре новых месторождения и 33 новые залежи с суммарными запасами более 19 млн тонн «черного золота».

Сергей Анжигур.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На круглом столе об итогах своей работы за год отчитались, кроме нефтедобытчиков, еще семь дочерних предприятий «Роснефти»: АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Самаранефтепродукт» и ООО «СамараНИПИнефть». Говорили не только об объемах переработки и продукции, но и об экологической политике, социальных гарантиях для коллективов, вкладе в социальную инфраструктуру региона. О том, насколько успешно предприятия Компании реализуют политику социально-экономического партнерства, говорит простой факт: жители Сызрани и Новокуйбышевска доверили руководителям этих предприятий возглавлять свои города.

- У Сызранского НПЗ в отношении города всегда отмечалась высокая ответственность, - считает глава Сызрани Николай Лядин, много лет возглавлявший Сызранский НПЗ. - У нас полное взаимопонимание в отношении всех проблем. Во-первых, СНПЗ - самый крупный налогоплательщик и работодатель - сегодня там трудятся 2900 человек. Благотворительная помощь, взаимодействие в финансировании проектов здравоохранения, образования, культуры, спорта всегда на высоте. Только за последние годы при финансировании «Роснефти» в Сызрани введены в эксплуатацию Ледовый дворец, два детских сада - в результате у нас ликвидирована очередность для детей 3 - 7 лет. Большое спасибо за средства, выделенные в прошлом году на реконструкцию здания Центральной городской больницы, она обслуживает, можно сказать, все правобережье.

Николай Лядин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске в нефтехимической области трудится едва ли не все население: в городе работают три «дочки» компании «Роснефть»: НК НПЗ, ННК И НЗМП.

- Наше сотрудничество реализуется в рабочем порядке. Меня радует, что «Роснефть» выделяет на развитие городского округа средства, и немалые, - рассказал глава Новокуйбышевска Владимир Фомин, бывший генеральный директор ООО «НЗМП». - Средства выделяются на благоустройство дорог и массу других социальных проектов, и мы благодарны Компании за такую ответственную позицию в решении проблем на территории присутствия.

Владимир Фомин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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