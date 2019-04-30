НЗМП: Масло, которое выбирают россияне

За юбилейный год заводчане переработали более миллиона тонн нефтяного сырья и произвели 396 тысяч тонн продукции - различных масел, присадок и спецпродуктов. География поставок насчитывает 60 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе отечественных потребителей - Министерство обороны РФ, РЖД, АвтоВАЗ, УАЗ, КамАЗ, а также предприятия ведущих топливно-энергетических компаний, производители шин. На предприятии реализуется инвестиционная программа развития производства масел. Четыре крупных проекта уже реализованы, сегодня ведется строительство комплекса гидропроцессов. Его ввод обеспечит выпуск высококачественных базовых масел II и III групп по классификации API.

- Высокие «дивиденды» приносит программа повышения операционной эффективности, - рассказал и.о. генерального директора ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» Николай Шигаев. - В 2018 году по итогам рейтинга НК «Роснефть» завод занял первое место в своей подгруппе. Было выполнено 32 мероприятия, экономический эффект составил свыше 750 миллионов рублей. Всего за время действия программы на заводе реализовано 90 проектов, направленных на внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования, на экономию энергоресурсов, выпуск дополнительного объема товарной продукции.

Николай Шигаев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллектив активно работает в областях промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В 2018 году ООО «НЗМП» было присвоено звание «Эко-Лидер» в номинации «Промышленное предприятие». Это четырнадцатая по счету победа завода в региональном конкурсе Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Сегодня на предприятии реализуется важный экологический проект - строительство станции очистки сточных вод и блока оборотного водоснабжения производства присадок.

Для обеспечения социальных гарантий сотрудников на заводе действуют девять программ компании «Роснефть», в том числе по жилищному кредитованию, образовательному займу. Планомерно улучшаются и условия труда: в 2018 году завершено строительство нового бытового комплекса на 230 мест с молочным пунктом. Так что качество условий труда растет параллельно с качеством выпускаемой продукции - масла и присадки НЗМП стабильно становятся лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».