КНПЗ: Градообразующий - значит, ответственный

Лидирующие позиции предприятия в отрасли ежегодно подтверждаются победами в различных конкурсах. Не стал исключением и 2018 год: КНПЗ признан Достоянием Самарской губернии по итогам одноименного регионального конкурса в номинации «Промышленность». Коллектив завода снова участвовал и побеждал во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «Снижение производственного травматизма», «Создание и развитие рабочих мест», «Участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Природоохранные проекты завода отмечены дипломом Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности России».

На протяжении ряда лет на Куйбышевском НПЗ продолжается масштабная модернизация производства. За последние годы построены и введены в эксплуатацию установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга FCC с секцией ГФУ. Эксплуатация этих ключевых объектов позволила КНПЗ увеличить глубину переработки нефти, поднять выработку светлых нефтепродуктов, сократить издержки на производство.

Всего в рамках инвестиционной программы на заводе будет построено и реконструировано еще несколько значимых технологических объектов и крупных объектов общезаводского хозяйства.

- Модернизация работает не только на производственную эффективность, но и на экологическую безопасность, - подчеркнул главный инженер АО «Куйбышевский НПЗ» Сергей Степанников. - С пуском новых современных объектов на заводской площадке останавливаются и выводятся из эксплуатации установки, устаревшие и физически, и морально. В настоящее время, например, демонтируются блоки каталитического крекинга, проработавшие более 50 лет. В связи с этим КНПЗ удалось достичь существенного снижения общего воздействия на окружающую среду. Работа в этом направлении продолжается: на заводе ведется строительство важных, с точки зрения экологии, объектов. Например, блоков оборотного водоснабжения. С 2015 года были реконструированы и введены в эксплуатацию три водоблока, строится еще один.

Сергей СтепанниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Их пуск позволяет снизить потребление электроэнергии, повысить надежность работы оборудования, исключить потери оборотной воды. Продвигается работа по проекту реконструкции очистных сооружений - она позволит заводу довести качество сточных вод до нормативов рыбохозяйственных водоемов. В 2018 году завод приступил к строительству новой ТЭЦ, что тоже положительно скажется на воздухе Куйбышевского района. В этом году заработал новый передвижной экологический пост контроля атмосферного воздуха. В планах текущего года - установка трех стационарных экопостов контроля за состоянием атмосферного воздуха. Автоматизированная система наблюдения позволит круглосуточно измерять метеорологические параметры атмосферы и концентраций веществ.

Куйбышевский НПЗ является градообразующим для Куйбышевского района Самары, и каждый день подтверждает этот почетный статус. Ежегодно завод оказывает благотворительную помощь десяткам школ и детских садов района, поддерживает ветеранские общественные организации и союзы.

Ирина Кукса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы очень плотно работаем с заводом в отношении кадровой политики, - рассказала директор СОШ №129 Ирина Кукса. - Сегодня мы готовим детей не только для поступления в профильный вуз, но и в нефтехимический техникум - ребята со школьной скамьи постигают азы рабочих профессий, занимаясь в мастерских, лабораториях. Ученики наших «Роснефть-классов» получают возможность получать самое лучшее образование - поддержка КНПЗ позволяет нам создавать им для этого все условия.

Осенью 2018 года после капитального ремонта, средства на который были выделены компанией «Роснефть», был открыт Дворец культуры Куйбышевского района. На стадии принятия решения вопрос о строительстве в Куйбышевском районе Самары семейного бассейна - он станет настоящим подарком для волжан.