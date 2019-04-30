2019-04-29T23:08:20+03:00
Общество

Новокуйбышевский НПЗ: Социальные гарантии - в приоритете

В прошлом году на предприятии продолжалась реализация Программы повышения экологической эффективности. Также предприятии реализуются программы поддержки ветеранов, оздоровления и отдыха, поддержки молодых семей
Анна ФЕДОРОВА
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Модернизация на НК НПЗ продолжается полным ходом.Модернизация на НК НПЗ продолжается полным ходом.
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Новокуйбышевский НПЗ в прошлом году переработал 6,95 млн тонн сырья - с 2015 года предприятие производит автобензины и дизельное топливо только высшего экологического стандарта ЕВРО-5. Отбор светлых в 2018 году вырос с 55,06% до 57,36%, а глубина переработки - с 73,94% до 75,24%.

Эти показатели стремительно улучшаются: на заводе продолжается масштабная модернизация, направленная на улучшение качества выпускаемых продуктов, увеличение глубины переработки нефти и повышение производственной и экологической эффективности.

- Впереди завершение строительства комплекса гидрокрекинга, - рассказал генеральный директор АО «Новокуйбышевский НПЗ» Роберт Хусаинов. - В настоящее время строительная готовность объекта составляет 65,3%. Перспективными проектами НК НПЗ также являются реконструкция установки замедленного коксования и строительство установки АВТ-2. Завершение этапов модернизации позволит повысить индекс Нельсона до 9,8 , что выведет Новокуйбышевский НПЗ на уровень мировых стандартов.

Роберт Хусаинов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роберт Хусаинов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году на предприятии продолжалась реализация Программы повышения экологической эффективности. Она предусматривает 20 новых проектов и охватывает три основных направления: снижение воздействия на атмосферу, повышение эффективности работы очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения, а также работу с отходами.

Первое направление частично отработано благодаря оснащению еще семи резервуаров понтонами - с помощью «плавающих крыш» снижено воздействие на атмосферный воздух. Тем не менее любая жалоба горожан отрабатывается, а лаборатория экологического контроля АО «НК НПЗ» постоянно мониторит состояние атмосферы. Кроме этого, на предприятии идет модернизация нефтеловушек, проведены проектно-изыскательские работы по строительству площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов.

Одним из главных экологических достижений прошлого года стало завершение строительства блока доочистки по технологии мембранного биореактора на существующих очистных сооружениях. Инновационный блок обеспечивает не только глубокую биологическую очистку стоков от нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, но и позволяет возвращать часть воды в систему оборотного водоснабжения. Заботясь о чистоте окружающей среды, заводчане не только модернизируют производственные мощности, но и стремятся повысить экологическую культуру среди горожан. В прошлом году в Новокуйбышевске завод провел уже пятый фестиваль «Экофест», который объединил более 2000 жителей города.

Главным капиталом завода по-прежнему остается его коллектив. На предприятии реализуются программы поддержки ветеранов, оздоровления и отдыха, поддержки молодых семей, добровольного медицинского страхования и диспансеризации работников. Например, по ипотечной программе за 11 лет оказана помощь 77 работникам завода. В этом году финансирование ипотечной программы увеличено вдвое.

- Наше предприятие единственное, сохранившее все социальные объекты: базу отдыха «Утес», два корпуса санатория-профилактория, детский оздоровительный лагерь, - рассказал Роберт Хусаинов. - Ежегодно руководство предприятия инвестирует большие средства в развитие инфраструктуры этих объектов. Кроме заводчан и их семей, на наших соцобъектах отдыхают жители города и области.

Одним из приоритетных направлений в политике АО «Новокуйбышевский НПЗ» является поддержка и вклад в развитие родного города. В 2018 году была выделена солидная благотворительная помощь образовательным и социальным учреждениям Новокуйбышевска. В прошлом году состоялось знаковое событие: введен в эксплуатацию Ледовый дворец «Роснефть - Арена». Сейчас секции фигурного катания, хоккея с шайбой, хоккея с мячом, массового катания с семи утра до 11 вечера ежедневно посещают более тысячи новокуйбышевцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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