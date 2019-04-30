СНПЗ: Цифровизация шагает по заводу

Глубина переработки достигла около 77%. Успехов на всех фронтах нефтепереработчики добились благодаря инвестпроектам по модернизации мощностей. На установке первичной переработки нефти внедрена система усовершенствованного управления технологическим процессом, позволившая повысить ее эффективность и увеличить отбор целевой продукции.

- Человек в технологических процессах все больше играет роль мозгового центра, - рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Сызранский НПЗ» Алексей Новопольцев. - На заводе продолжается реализация программы цифровизации, в рамках которой уже введена в эксплуатацию автоматизированная система расчета материального баланса, позволяющая в онлайн-режиме отслеживать движение нефтепродуктов; сформированы инженерные модели трех установок, что повысило качество производственного планирования, внедрена система усовершенствованного управления технологическим процессом на ЭЛОУ-АВТ-6. Еще два проекта из программы цифровизации сейчас в процессе запуска. В частности, прорабатывается возможность контролировать периметр предприятия с помощью дронов.

Алексей Новопольцев.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заводчане продолжают работу по снижению воздействия на окружающую среду, при этом постоянно держа «руку на пульсе». Городской воздух круглосуточно контролируют три стационарных поста, оснащенные современным высокоточным оборудованием. В режиме онлайн ведется мониторинг и с помощью передвижной экологической лаборатории. Работники завода регулярно принимают участие в экологических субботниках, традиционно восполняют речные биоресурсы. За несколько последних лет предприятие выпустило в акваторию Волги 326 тысяч мальков рыб.

- В кадровой политике основная ставка делается на молодежь с профильным образованием, - отметил Алексей Новопольцев. - В прошлом году на завод принято рекордное число молодых специалистов и молодых сотрудников - 146. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году.

Молодежь, в свою очередь, активно включается в реализацию проектов повышения операционной эффективности, эффект от внедрения которых в 2018 году достиг рекордных 1,5 млрд рублей и позволил заводу занять вторую строчку в рейтинге Компании по этому показателю. Повышение операционной эффективности на Сызранском НПЗ ведется по нескольким направлениям - мощности и отборы, сокращение энергозатрат, повышение эксплуатационной готовности, минимизация эксплуатационных затрат и безвозвратных потерь. В программу ПОЭ вошли, к слову, и предложения, поданные заводскими инноваторами. Повышение инновационной активности - одна из приоритетных задач в работе с кадрами. К 2019 году в процесс вовлечены почти 600 заводчан.

Область особого интереса нефтепереработчиков - «Роснефть-классы», Губернский колледж и базовая кафедра сызранского филиала СамГТУ. То есть кузницы будущих кадров предприятия. Одним из важнейших событий 2018 года стало открытие при финансовой поддержке завода двух новых лабораторий в университете: общей и органической химии и химической технологии. Буквально в марте стало известно, что филиал получил лицензию на право подготовки бакалавров по профильному для завода направлению «Химическая технология». Губернский колледж тоже в зоне пристального внимания.

Павел СалугинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Между заводом и нашим колледжем эффективный диалог строится с 2003 года, когда предприятие обратилось к нам с предложением о подготовке кадров по направлению нефтепереработки, - рассказал директор Губернского колледжа г. Сызрани Павел Салугин. - Со своей стороны завод вложился в создание материально-технической базы и ресурсного обеспечения. Таким образом, мы готовим специалистов для предприятия почти 16 лет, и только за последние пять 95 наших выпускников пополнили коллектив предприятия. Завод ежегодно оказывает нам финансовую поддержку, за студентами, проходящими практику на НПЗ, закрепляются опытные наставники, ребят вовлекают в корпоративную культуру и принимают в трудовую семью - многие, продолжив обучение в вузе, уже занимают руководящие должности.

Сызранский НПЗ входит в число крупнейших налогоплательщиков региона, что не мешает ему активно заниматься благотворительностью. Реализуя политику социальной ответственности, в 2018 году завод оказал финансовую поддержку 19 учреждениям образования, медицины, культуры Сызрани.