ННК: Внимание - будущей смене

Перечень товарной продукции насчитывает более 30 наименований, а вместе с попутными продуктами для собственного производства - более 50. На предприятии представлены основные производства базовой нефтехимии: сжиженных углеводородов, МТАЭ и бензола, производство фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов. На площадке действуют не имеющее аналогов в России и странах СНГ производство пара-трет-бутилфенола (ПТБФ), а также единственное в стране производство синтетического этанола.

- Говоря об итогах производственно-хозяйственной деятельности в 2018 году, можно констатировать: плановые задачи производственно-хозяйственной деятельности полностью выполнены, - заключил генеральный директор АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Леонид Коваленко. - Объем переработанного сырья составил более миллиона тонн, произведено товарной продукции - более 962 млн тонн.

Леонид Коваленко.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спектр экологических мероприятий на ННК широк. Это и ремонт объектов природоохранного назначения, и восполнение биоресурсов Волги - только в 2018 году в Саратовское водохранилище выпущено более 103 тысяч мальков сазана. Предприятие активно участвует в экологических акциях и проектах, инициируемых администрацией Новокуйбышевска. - Любое предприятие - это прежде всего люди, - подчеркнул Леонид Коваленко. - Коллектив - самый ценный ресурс, без которого невозможно движение вперед. Новокуйбышевская нефтехимическая компания обращает самое пристальное внимание на потребности работников, членов их семей, ответственному ведению бизнеса. Это подтверждают наши достижения. По итогам 2018 года АО «ННК» заняло в регио-

нальном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной ответственности» I место в номинации «За формирование здорового образа жизни» и III место - в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

По словам Леонида Станиславовича, предприятие видит будущее в талантливой, перспективной молодежи. Уже не первый год ННК при поддержке компании «Роснефть» реализует корпоративные проекты в рамках формирования кадрового ресурса по схеме «школа - вуз - предприятие». По оценке эффективности деятельности «Роснефть-классов» по направлению «Довузовская подготовка» по итогам 2017/2018 учебного года АО «ННК» заняло второе место среди дочерних обществ компании «Роснефть».

На производственных площадках ННК ежегодно проходят практику студенты вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары (в 2018 году их было 64) и среднеспециальных учебных заведений (149 учащихся). На производственных площадках АО «ННК» реализуются различные программы поддержки молодых специалистов.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания уверенно подтверждает статус социально ответственного предприятия. В 2018 году благополучателями по программе благотворительности АО «ННК» стали 13 учреждений и организаций города и области. Выделены средства для оказания адресной помощи ветеранам Великой Оте-

чественной войны, общественной организации «Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и Вооруженных сил». Оказана поддержка в приобретении аппаратов для искусственной вентиляции легких, мониторов динамического контроля, установки реанимационных панелей в палатах Самарской городской клинической больницы №1 имени Пирогова. Средства на укрепление материально-технической базы и ремонт получили ДШИ «Лира», детский сад «Жар-птица», а новокуйбышевской школе-интернату нефтехимики помогли купить специализированный автотранспорт для перевозки детей с ограниченными возможностями. Ежегодно финансовую поддержку ННК получают организации, готовящие будущую смену: школа №5, Новокуйбышевский нефтехимический техникум и филиал СамГТУ в Новокуйбышевске.