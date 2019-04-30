В сквере стало чисто

Часть большой работы

Площадь Героев 21-й армии нефтяники опекают уже не первый год. Прошлой весной возле фонтанов на улице Осипенко они высадили 50 молоденьких елочек, горных сосен, колоновидных и шаровидных туй. В честь события в сквере был заложен памятный камень. Стоит отметить, что акция «Зеленый сквер» - лишь часть большой благотворительной деятельности РИТЭКа (дочернее предприятие группы ЛУКОЙЛ).

В 2018 году между правительством региона и компанией ЛУКОЙЛ было заключено Соглашение об оказании благотворительной помощи сроком на 5 лет. Это уже второе Соглашение между нефтяной компанией и правительством Самары (первое было заключено в 2013 году). За прошедшие пять лет компания вложила в развитие муниципальных образований более миллиарда рублей. Благотворительный фонд ЛУКОЙЛ и РИТЭК в Самарской области несколько лет подряд проводит конкурс социально-культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», грантовая поддержка которого помогла реализовать десятки добрых дел на территории губернии. Особое внимание уделяется вопросам экологии. Это касается не только экологичности производства, но и помощи в решении задач экологии и сохранения нашего общего природного наследия на территориях, где осуществляет свою деятельность нефтяная компания.

Нефтяники навели порядок на площади Героев 21-й армии, где в прошлом году высадили 50 хвойных саженцев. Альберт ДзеньФото: Альберт ДЗЕНЬ

Добрая традиция

Надев перчатки, вооружившись граблями и метлами, нефтяники очень быстро навели порядок в сквере: старые листья и мусор убрали с газонов в большие мешки, подмели дорожки, обрезали кустарники, побелили деревца, разровняли грунт. И это не первый субботник, проведенный компанией в рамках месячника по благоустройству. Сотрудники ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» уже убрали территорию возле своего офиса на улице Ленинской - от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого, а также около филиалов и подразделений компании, расположенных в Самарской области. Всего в субботниках приняли участие около 150 человек.

- Экологические акции, проводимые нашим предприятием, стали традиционными, - говорит ведущий специалист отдела социальных программ территориально-производственного предприятия «РИТЭК-Самара-Нафта» Ольга Русина. - И этот сквер уже родной для нас - по согласованию с городской администрацией мы второй год вкладываем силы в его благоустройство. Обязательно придем сюда и в следующем году. Люди откликаются с удовольствием, потому что такая помощь приносит настоящее удовлетворение.

Ольга рассказывает: даже зимой нефтяники приходили на площадь Героев 21-й армии, чтобы посмотреть, как прижились хвойные красавицы, порадоваться, что сделали доброе дело.

- Я каждый год принимаю участие в субботниках, организованных РИТЭК-Самара-Нафта, - улыбается экономист Марина Козлова. - Город становится чище, в этом есть и наш вклад. Летом я часто гуляю тут с дочкой - покажу ей наши елочки, расскажу, что своими руками наводила здесь порядок. Будет приятно посмотреть на плоды своего труда.