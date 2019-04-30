Работа и учеба, развлечения и общение: выбираем интернет

Интернет – окно в мир. Это море информации, игр, чатов. Слова «wi-fi» и «hotspot» дети сейчас начинают говорить раньше, чем «мама» и «папа». Интернет нужен всем: по статистике в среднем мы проводим во всемирной паутине пять и более часов в день. Поэтому многочисленные провайдеры предлагают свои услуги, изощряясь в ценах, скорости и качестве – эти параметры являются основными для любого пользователя сети. Итак, как не ошибиться и сделать правильный выбор?

Скорость

Сначала стоит определиться, зачем вам интернет. Если просто побродить по соцсетям – скорость не имеет большого значения – вам хватит и 30 Мбит в секунду. Считается, что она важна для онлайнигр, но и это верно лишь отчасти.Стоит учитывать, что в играхсущественную роль играети оснащение вашего компьютера. Если при высокой скорости «железо» виснет, стоит рассмотреть варианты апгрейда вашей техники.

Впрочем, качество соединения тоже важно. Страшно представить – ваш танк идет в атаку, победа уже близко и вдруг… обрыв.Специально для игроманов«Ростелеком» подготовил очень щедрое предложение. Традиционно игроки покупают дополнения за свои деньги, но в данном случае им достаточно воспользоваться тарифным планом «Игровой». Тариф предложит скорость до 100 Мбит/сек и множество дополнений для онлайн-игр – это экипажи, оружие и прочие вкусности. Абонентская плата 890 руб/мес. Бонус – традиционный ключ для антивируса на 1 месяц.

Скорость также важна, если к сети подключено несколько устройств, например, в офис. Видеоконференции, трансляции и прочее требуют стабильно высокой скорости. Практически все самарские провайдеры сегодня предлагают скорость до 100 Мбит в секунду. Сравнивайте, выбирайте.

Цена

Самый дешевый тариф мы обнаружили в линейке компании «MB-Самара» («MyBox»). Он называется «Социальный» и обойдется всего в 80 рублей в месяц. Правда, скорость цене соответствует - 2 Мбит/сек. Подойдет, как и следует из названия, пенсионерам, которые пользуются интернетом очень редко, в силу необходимости.

Самый дешевый тариф от «Ростелеком» обойдется в 450 рублей. Это обычный домашний интернет без изысков – для просмотра кино, прослушивания музыки, игр, учебы и общения – 70 Мбит/сек. Но есть бонус - онлайн телевидение в подарок.Один из самых дорогих – «Облачный». Тариф с включенным в абонентскую плату объемом облачного хранилища Яндекс.Диск, который ежемесячно увеличивается на 1 Тб. Скорость – 200 Мбит/сек. Стоимость – 850 руб. в месяц.

Дом.ru в тарифе «Скорость света» обещает 100 Мбит/сек за 550 руб. в месяц. СамараЛанзавлекает интернетом 100 Мбит/сек за 149 рублей в месяц, но потом выясняется, что это цена только за первые два месяца использования. Далее стоимость услуги вырастет до 395 руб., а скорость соединения, напротив, упадет до 70 Мбит/сек. «Аист» предлагает рабочий тариф «Стандарт»: 80 Мбит/сек при стоимости 450 руб. в месяц. А интернет со скоростью 300Мбит/сек на тарифе «Аист-300» обойдется в 1300 руб. в месяц. Тариф «Безлимитныйбезлимит» от «Инфолады» обещает за 570 руб./мес.интернет на скорости 100 Мбит/сек. В абонентскую плату включена плата за порт.

Пакеты услуг

Оптом дешевле! Лозунг известный. Но самое главное на рынке цифровых услуг он тоже работает. Ростелеком предлагает, например, такой вариант: «Интернет до 80 Мбит/сек» и «Интерактивное ТВ» на 127 телеканалов, антивирус на 1 месяц в подарок за 649 руб. в месяц. Интернет до 100 Мбит/сек идет в комплекте с «Интерактивным ТВ» на 168 телеканалов и различными вариантами подключения мобильной связи, антивирусом на месяц в подарок за 800 руб. в месяц. Тариф «Игровой», о котором мы уже писали выше, «Интерактивное ТВ» на 168 каналов и подборка игровых дополнений обойдутся в 1090 руб. На всех тарифных планах предоставляется подарочная услуга «Мультискрин» – начинаем смотреть фильм на одном экране, а заканчиваем на другом.

Дом.ru также делает самарцам пакетные предложения. Тариф «Мне нравится S» это интернет 70 Мбит/сек, 130 каналов цифрового телевидения и 730 руб. абонентской платы. Тот же тариф, но размера XXL (100Мбит/сек и 130 каналов) будет стоить 1200 рублей в месяц. «Аист» предлагает интернет и ТВ за сумму от 600 руб. в месяц.

Доступно каждому?

Интернет в городе – это просто. Хотя, еще недавно, за ведение кабеля в частный дом, например, самарцы выкладывали солидные суммы. Проведение оптоволокна и выделенной линии в отдельно взятый дом – удовольствие, которое не каждому по карману. Подключая частный сектор, провайдер несет большие расходы, а клиентов получает значительно меньше, чем в зоне многоэтажной застройки. Это не выгодно, поэтому многие провайдеры просто не связываются с такими заказами.

В этой сфере безусловным лидером является «Ростелеком». Компания много лет сражается с «цифровым неравенством», протягивая интернет в самые удаленные уголки региона. Делается это в рамках государственной программы. Ростелеком был выбран как старейший телефонный и интернет-провайдер, обеспечивающий связью большую часть государственных учреждений и проектов.

Если вас по каким-то причинам не устраивает «Ростелеком», можно воспользоваться мобильным интернетом. Подключение через модемы 3Gи 4G-связи, к сожалению, в некоторых населенных пунктах единственный доступный вариант. За модем придется выложить от двух тысяч рублей. Тарифы – на любой вкус: от 190 (ну так, новости посмотреть) до 1300 рублей в месяц. Выгодные предложения на мобильный интернет предлагают сегодня практически все ведущие операторы. Так, например, «Билайн» предлагает абонентам тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с бесконечным количеством гигабайт за сумму 3,3 руб. в сутки и 9,5 руб. в сутки при заказе на сайте (при обычной покупке стоимость составляет 11 и 19 руб. в сутки). К этому прилагается 500 минут и 1500 минут разговоров соответственно.