2019-04-30T14:55:21+03:00
Звезды

Все на концерт: в Самаре пройдет XVII Международный конкурс «Виват, Баян!»

С 13 по 17 мая можно будет посетить концерты конкурса и мастер-классы
Евгения ВАСИНА
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Самой юной участницей, подавшей заявку в этом году на конкурс “Виват, баян!”, стала Алена Кливитенко из Ростовской области. Ей 7,5 лет.Самой юной участницей, подавшей заявку в этом году на конкурс “Виват, баян!”, стала Алена Кливитенко из Ростовской области. Ей 7,5 лет.
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Конкурс начинался как Поволжский, но за 17 лет своего существования превратился в международный. В этом году проект приобретает новые масштабы: впервые при поддержке министерства культуры РФ были проведены отборочные туры в пяти регионах России.

- В тех областях, откуда к нам традиционно приезжает больше всего участников, в начале апреля мы провели отборочный тур. Он прошел в Московской, Ростовской, Саратовской, Ленинградской и Самарской областях. Победители отборочного тура получили не только приглашение на финал конкурса, но и денежный сертификат на возмещение затрат. Конечно же, мы будем рады и тем, что решил стать участником конкурса минуя отборочный тур,- рассказал Исполнительный директор конкурса Алексей Хромов.

Одним из победителей отборочного тура стал 12-летний самарец Тимофей Батанов. Мальчик учится в творческой школе Сергея Войтенко и, по словам Алексея Хромова, имеет значительный прогресс в навыках игре на баяне.

Исполнительный директор конкурса "Виват, Баян!"Алексей Хромов. Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Исполнительный директор конкурса "Виват, Баян!"Алексей Хромов.Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Категории прежние, заявок больше

Категорий в этом году 17, а заявок поступило 135 от музыкантов из 5 стран и более 40 городов. Организаторы ввели несколько подкатегорий по возрастному признаку. Так появились «Малыш классика-1» для детей до 9 лет и «Малыш классика-2» для ребят с 10 до 12 лет. Последняя стала самой многочисленной - 18 участников.

- Конкурс у нас серьезный, мы не может раздать награды всем, как бы нам этого не хотелось. Всегда есть победители и проигравшие. А для детей проигрыши - это всегда болезненно, поэтому для них мы решили ввести подкатегории, - подробнее рассказал Алексей Хромов.

Самой юной участницей, подавшей заявку в этом году на конкурс “Виват, баян!”, стала Алена Кливитенко из Ростовской области. Юной баянистке всего 7,5 лет. Но когда члены жюри увидели девочку на сцене во время отборочного этапа, то сразу решили: достойна! Подарили сертификат и пригласили в Самару. Самому возрастному участнику конкурса 58 лет и он тоже от Ростовской области.

Одна из самых зрелищных номинаций - “Баян Микс”. Чтобы принять участие в ней, люди приехали из Казахстана, Белоруссии и России. Самарских ребят там двое. Соревнование в этой категории вынесут в отдельный концерт, который пройдет 16 мая.

А судьи кто?

Еще одна особенность этого года - новая судейская коллегия. Слушать конкурсантов будут одновременно 10 музыкантов и преподавателей из России, Сербии, Италии, Китая, Франции.

- В этом году вернется концертная программа с участием победителей конкурса прошлых лет. Потому что музыканты приезжают не только показать себя, но и получить опыт, повысить свое мастерство, - отметил Алексей Хромов.

КСТАТИ

Вечерние концерты конкурса “Виват, баян” может увидеть и услышать любой желающий. Насладиться творчеством уже известных музыкантов можно:

с 13 по 17 мая в Самарском техническом университете по адресу: ул. Первомайская, 18. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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