2019-04-30T15:54:31+03:00
Общество

«Показать, что другой такой же, как ты»: в Самаре начали создавать корабль толерантности

Огромный деревянный парусник появится на Некрасовском спуске, он простоит там до сентября
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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«Корабль толерантности» уже строили в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве«Корабль толерантности» уже строили в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве
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В Самаре начался проект «Корабль толерантности». Итогом станет настоящий парусник на Набережной. Парус распишут дети – разных национальностей, социальных статусов и физических возможностей.

Где установят корабль

- Проект «Корабль толерантности» состоит из двух частей. Первая часть началась 29 апреля и будет идти до конца мая. Это серия занятий, творческих мастерских в разных местах – музеях, школах и центрах по всему региону, - объясняет директор Музея Модерна Михаил Савченко. – На этих занятиях мы будем говорить с детьми о проблемах связанных с толерантностью, дружбой, восприятием других людей. Важно, что авторы проекта не ставят четкой задачи, как именно нужно говорить с ребенком. Каждое место – музей/больница/религиозное учреждение – само решает, как оно подает тему толерантности. Соответственно, мы получаем кусочки паруса.

Парус распишут дети – разных национальностей, социальных статусов и физических возможностей

Парус распишут дети – разных национальностей, социальных статусов и физических возможностей

Вторая часть проекта – установка корабля на Набережной. Он будет на Некрасовском спуске. Корабль поднимет паруса 8 июня на «ВолгаФесте». Организаторы акции надеются: МП «Самарская набережная» пойдет навстречу, и корабль простоит до сентября. На корабле предусмотрели водостойкое и противовандальное покрытие: внешние угрозы ему не страшны.

Проект реализует Третьяковская галерея вместе с галереей «Виктория» и компанией НОВАТЭК. Это первый проект галереи в Самаре. Напомним, Фабрика-кухня в июне перейдет в собственность Третьяковки, там разместят фонды XX века.

Как стать участником проекта

- Проект начался очень давно, в 2005 году, - вспоминает художница, автор проекта Эмилия Кабакова. – Для нас было важно показать, что дети могут коммуницировать при помощи искусства. Не зная языка, они будут разговаривать друг с другом с помощью танца, музыки, поэзии, визуального искусства. Надеемся, что Самара, прекрасный город на Волге, проведет этот проект лучше, чем другие города.

«Корабль толерантности» уже строили в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве. В 2019 году «Корабль» появится не только в Самаре, но и в Чикаго и Берлине.

«Корабль толерантности» уже строили в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве

«Корабль толерантности» уже строили в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве

В создании «Корабля» поучаствует более 500 школьников Самарской области. Стать одним из «строителей» корабля может любой ребенок. Для этого не нужны специальные художественные навыки. Чтобы пополнить ряды художников, сейчас можно обратиться в галерею «Виктория». Более подробная информация об этом появится в группе фестиваля набережных «ВолгаФест». Уже известно, что часть парусника будут делать на Ночи музеев 18 мая в Музее Модерна.

- Художественный проект «Корабль толерантности» – это диалог, образец современного паблик-арта. «Корабль толерантности» обращен ко всем, а не к избранному кругу интеллектуалов, – рассказывает автор проекта Илья Кабаков. – Главное здесь – тема толерантности: не показать самого себя, чего хочет каждый взрослый или ребенок, а показать, что другой точно такой же, как и ты. Для сегодняшнего дня это потрясающей важности тема, когда каждый кричит о себе и хочет сказать, что только он прав.

Самые талантливые дети по итогам проекта смогут поучаствовать в обменной программе и поехать в другую страну – узнать культуру народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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